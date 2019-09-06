Новосибирских пенсионеров в октябре избалуют вниманием

фото с сайта pixabay.com

Бесплатные экскурсии в зоопарк, посещение оздоровительных центров и консультации специалистов – в октябре пенсионеров Новосибирска не обделят вниманием; декада пожилого человека пройдёт уже в 28-й раз.

Декада пожилого человека стартует в Новосибирске 1 октября. Пенсионеры смогут бесплатно ходить в городской зоопарк, обращаться за помощью волонтёров по уборке дома или огорода, пользоваться услугами социального такси для поездок на праздничные мероприятия. Об этом сообщили в мэрии Новосибирска.

Там рассказали, что в первой половине месяца с ветеранскими объединениями встретятся главы районных администраций. В комплексных центрах социального обслуживания населения пенсионеры смогут получить консультации, тогда как маломобильных граждан специалисты навестят на дому.

«Также будут работать "горячие телефоны", по которым пенсионеры смогут проконсультироваться у специалистов по охране здоровья и отделов защиты прав потребителей», – уточнили в мэрии.

С заготовкой овощей, уборкой и подготовкой к зиме одиноким пенсионерам помогут студенты и волонтёры. В парикмахерских, банях, центрах ремонта техники пожилым предоставят льготы.

Как добавили в мэрии, в октябре 115 человек смогут посетить социально-оздоровительные центры «Лунный камень» и «Обские зори». Также все желающие с 1 до 10 октября смогут присоединиться к утренним зарядкам в Центральном районе либо бесплатно поплавать в бассейне «Лазурный» (улица Лазурная, 10/3).

Торжественное собрание, приуроченное к старту декады пожилого человека, назначено на 1 октября. В 13.00 в ДК «Прогресс» (Красный проспект, 167) пенсионеров поздравит руководство города.

Напомним, 25 марта Сиб.фм писал о весенней декаде пожилого человека, которая также предполагала бесплатное посещение зоопарка имени Шило.