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Односельчане одобрили самосуд за травлю женщин собаками под Новосибирском

Рубрика: общество

24.09.2019 19:43

Фото с сайта pixabay.com

Житель Новосибирской области устроил жестокий самосуд ябеде на глазах односельчан; потерпевший спускал собак на женщин-прохожих.

Житель села Шарчино в Новосибирской области устроил самосуд социопату и доносчику на глазах местных жителей. Сегодня, 24 сентября источник в районном отделе МВД по Новосибирской области рассказал Сиб.фм подробности дела об убийстве.

Убийство произошло в селе Шарчино Сузунского района Новосибирской области в июне 2019 года. Согласно материалам дела, местный житель Виталий возрастом около 40 лет публично избил потерпевшего возрастом около 50-лет, закинул его на телегу, повёз на реку и утопил при молчаливом согласии очевидцев.

Мотивом для убийства стала личная и общественная неприязнь к потерпевшему. Как рассказали в полиции, погибший переехал в село из одного из населённых пунктов Черепановского района, поселившись в доме на одной из центральных улиц. Мужчина с первой группой инвалидности держал двух овчарок-алабаев и часто проявлял агрессию к окружающим, а затем ехал жаловаться в полицию.

«Потерпевший часто жаловался и писал заявления на жителей села, которые были недовольны частыми нападениями собак на прохожих. Очевидцы сообщали, как он часто с командой «Фас!» травил женщин собаками и кидал в них камни. Муж идёт вступиться за покусанную жену – а тот пишет жалобу в полицию. Мы постоянно приезжали в Шарчино, жители не скрываясь его ненавидели. Сперва, после переезда потерпевшего, глава Шарчино звонила коллеге из Черепановского района, та сказала только «Я вам теперь не завидую», – рассказал Сиб.фм источник МВД, близкий к ситуации.

По данным следствия, в день убийства местный мужик Виталий поссорился с потерпевшим, перепалка вскоре переросла в драку. Жители села собрались посмотреть на конфликт, вскоре Виталий одержал верх, закинул потерпевшего на телегу, поехал на реку и утопил. Досмотрев сцену до конца, очевидцы вызвали полицию. Обвиняемый во всём признался и сообщил следователям, что «даже готов был сесть», чтобы избавить земляков от травли.

Сегодня, 24 сентября Сузунский районный суд вынес приговор по обвинению в умышленном убийстве. Редакция Сиб.фм подготовила запрос в прокуратуру Сузунского района о результатах судебного заседания.

Напомним, новосибирец зарубил молодого именинника топором и избежал тюрьмы в сентябре.

Никита Манько

Теги: убийство психология собаки суд

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Изоляторы интернета от Роскомнадзора появились в сетях провайдеров

сегодня 20:22 Общество 0 Коммент.

Пропавшую в красноярской тайге семью с ребёнком нашли полицейские

сегодня 19:48 Хроника 0 Коммент.

Односельчане одобрили самосуд за травлю женщин собаками под Новосибирском

сегодня 19:43 Общество 0 Коммент.

Частичное перекрытие Красного проспекта в Новосибирске продлится четыре ночи

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сегодня 17:24 Культура 0 Коммент.

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сегодня 17:23 Политика 0 Коммент.

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сегодня 16:23 Хроника 0 Коммент.

Отправились в лес за шишками: семья из четырёх человек пропала в тайге

сегодня 15:52 Общество 0 Коммент.

Топ-5 ям Новосибирска: Котовского, Инская и площадь Труда

сегодня 14:47 Общество 0 Коммент.

Мэр Новосибирска на инаугурации анонсировал «пятилетку развития города»

сегодня 14:38 Политика 0 Коммент.

«Новосибирск – город, рождённый быть впереди»: Анатолий Локоть поблагодарил горожан за поддержку и доверие

сегодня 14:29 Политика 0 Коммент.

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сегодня 14:17 Общество 0 Коммент.

Колесо обозрения «раздели» на набережной Новосибирска

сегодня 13:58 Общество 0 Коммент.

Консолидация вместо амбиций: председатель новосибирского Заксобрания поздравил мэра со вторым сроком

сегодня 13:44 Политика 0 Коммент.

Врачи назвали необычные симптомы рака мозга

сегодня 13:28 Общество 0 Коммент.

Серийного насильника разыскивают в Сибири

сегодня 13:12 Хроника 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

вчера 16:42 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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