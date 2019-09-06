Односельчане одобрили самосуд за травлю женщин собаками под Новосибирском

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Житель Новосибирской области устроил жестокий самосуд ябеде на глазах односельчан; потерпевший спускал собак на женщин-прохожих.

Житель села Шарчино в Новосибирской области устроил самосуд социопату и доносчику на глазах местных жителей. Сегодня, 24 сентября источник в районном отделе МВД по Новосибирской области рассказал Сиб.фм подробности дела об убийстве.

Убийство произошло в селе Шарчино Сузунского района Новосибирской области в июне 2019 года. Согласно материалам дела, местный житель Виталий возрастом около 40 лет публично избил потерпевшего возрастом около 50-лет, закинул его на телегу, повёз на реку и утопил при молчаливом согласии очевидцев.

Мотивом для убийства стала личная и общественная неприязнь к потерпевшему. Как рассказали в полиции, погибший переехал в село из одного из населённых пунктов Черепановского района, поселившись в доме на одной из центральных улиц. Мужчина с первой группой инвалидности держал двух овчарок-алабаев и часто проявлял агрессию к окружающим, а затем ехал жаловаться в полицию.

«Потерпевший часто жаловался и писал заявления на жителей села, которые были недовольны частыми нападениями собак на прохожих. Очевидцы сообщали, как он часто с командой «Фас!» травил женщин собаками и кидал в них камни. Муж идёт вступиться за покусанную жену – а тот пишет жалобу в полицию. Мы постоянно приезжали в Шарчино, жители не скрываясь его ненавидели. Сперва, после переезда потерпевшего, глава Шарчино звонила коллеге из Черепановского района, та сказала только «Я вам теперь не завидую», – рассказал Сиб.фм источник МВД, близкий к ситуации.

По данным следствия, в день убийства местный мужик Виталий поссорился с потерпевшим, перепалка вскоре переросла в драку. Жители села собрались посмотреть на конфликт, вскоре Виталий одержал верх, закинул потерпевшего на телегу, поехал на реку и утопил. Досмотрев сцену до конца, очевидцы вызвали полицию. Обвиняемый во всём признался и сообщил следователям, что «даже готов был сесть», чтобы избавить земляков от травли.

Сегодня, 24 сентября Сузунский районный суд вынес приговор по обвинению в умышленном убийстве. Редакция Сиб.фм подготовила запрос в прокуратуру Сузунского района о результатах судебного заседания.

Напомним, новосибирец зарубил молодого именинника топором и избежал тюрьмы в сентябре.