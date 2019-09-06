Оппозиционеры нашли у новосибирского силовика коттедж за несколько десятков миллионов

скриншот видео штаба навального в Новосибирске

Недвижимость в элитном посёлке в пригороде Новосибирска оформлена на супругу генерала; дом был указан в декларации прошлого года.

В Новосибирске оппозиционеры обнародовали информацию о том, что командующий Сибирским округом войск национальной гвардии Виктор Стригунов является обладателем элитной недвижимости в пригороде Новосибирска. По данным штаба Навального в Новосибирске, в 2018 году коттедж площадью 527,1 квадратного метра был переоформлен на супругу Стригунова.

В декларации командующего Сибирским округом войск национальной гвардии за 2018 год, которая размещена на официальном сайте ведомства, имеется информация о том, что супруга Стригунова имеет огромный дом, а сам силовик только им пользуется.

В графе годового дохода у Виктора Стригунова значится зарплата в 3 188 557 рублей, жена силовика заработала за тот же период чуть больше 346 тысяч.

По информации оппозиционеров, стоимость дома может составлять несколько десятков миллионов рублей. Во всяком случае, дом по соседству – площадью в четыре раза меньше, в элитном посёлке продают за 62 миллиона рублей.

Напомним, в июне Путин уволил двух генералов после прекращения дела Голунова.