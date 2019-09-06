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Отправились в лес за шишками: семья из четырёх человек пропала в тайге

Рубрика: общество, проиcшествия

24.09.2019 15:52

фото из группы «Поиск пропавших детей — Красноярск. Волонтёры» соцсети «ВКонтакте»

Супружеская пара с двумя детьми поехала в лес; 125 сотрудников полиции разыскивают их. 

В Тюхтетском районе Красноярского края исчезла целая семья. Об этом сообщает группа «Поиск пропавших детей – Красноярск. Волонтёры» в социальной сети «ВКонтакте». 

22 сентября они отправились в лес, чтобы насобирать шишек. Вернуться семья должна была в тот же вечер, однако с тех пор о них ничего не слышно. Сегодня поисковый отряд добровольцев обнаружил на обочине рядом с лесом машину отца семейства. 

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД, на поиски пропавших отправились 125 полицейских, а также сотрудники МЧС и волонтёры. Они прочёсывают тайгу и допрашивают всех, с кем семья общалась в последнее время.

Напомним, 23 сентября стало известно, что пропавший в Новосибирске дедушка пытался добраться до Тайги.

 

Никита Минин

Теги: поиски пропавших Красноярский край

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сегодня 13:44 Политика 0 Коммент.

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сегодня 13:28 Общество 0 Коммент.

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сегодня 12:39 Хроника 0 Коммент.

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

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21.08.2019 Общество 0 Коммент.

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08.08.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

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21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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