Отправились в лес за шишками: семья из четырёх человек пропала в тайге

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Отправились в лес за шишками: семья из четырёх человек пропала в тайгеРубрика: общество, проиcшествия
24.09.2019 15:52
фото из группы «Поиск пропавших детей — Красноярск. Волонтёры» соцсети «ВКонтакте»
Супружеская пара с двумя детьми поехала в лес; 125 сотрудников полиции разыскивают их.
В Тюхтетском районе Красноярского края исчезла целая семья. Об этом сообщает группа «Поиск пропавших детей – Красноярск. Волонтёры» в социальной сети «ВКонтакте».
22 сентября они отправились в лес, чтобы насобирать шишек. Вернуться семья должна была в тот же вечер, однако с тех пор о них ничего не слышно. Сегодня поисковый отряд добровольцев обнаружил на обочине рядом с лесом машину отца семейства.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД, на поиски пропавших отправились 125 полицейских, а также сотрудники МЧС и волонтёры. Они прочёсывают тайгу и допрашивают всех, с кем семья общалась в последнее время.
Напомним, 23 сентября стало известно, что пропавший в Новосибирске дедушка пытался добраться до Тайги.
Никита Минин
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