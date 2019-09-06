Отправились в лес за шишками: семья из четырёх человек пропала в тайге

фото из группы «Поиск пропавших детей — Красноярск. Волонтёры» соцсети «ВКонтакте»

Супружеская пара с двумя детьми поехала в лес; 125 сотрудников полиции разыскивают их.

В Тюхтетском районе Красноярского края исчезла целая семья. Об этом сообщает группа «Поиск пропавших детей – Красноярск. Волонтёры» в социальной сети «ВКонтакте».

22 сентября они отправились в лес, чтобы насобирать шишек. Вернуться семья должна была в тот же вечер, однако с тех пор о них ничего не слышно. Сегодня поисковый отряд добровольцев обнаружил на обочине рядом с лесом машину отца семейства.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД, на поиски пропавших отправились 125 полицейских, а также сотрудники МЧС и волонтёры. Они прочёсывают тайгу и допрашивают всех, с кем семья общалась в последнее время.

Напомним, 23 сентября стало известно, что пропавший в Новосибирске дедушка пытался добраться до Тайги.