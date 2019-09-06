Под Новосибирском устраняют аварию на нефтебазе

фото ГУ МЧС по Новосибирской области

В городе Оби специалисты МЧС и местной администрации учатся ликвидировать аварию на нефтебазе; начались трёхдневные командно-штабные учения.

В пригороде Новосибирска стартовали масштабные трёхдневные командно-штабные учения по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера. В этом году задачу усложнили, решив провести операцию на территории крупнейшей нефтебазы.

В ходе учений специалисты МЧС оценят готовность сил и средств города Оби к ликвидации возможного ЧП. Особое внимание уделят эффективному предупреждению местного населения.

Учения проводятся под руководством губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области, по задумке учений, произошёл разлив топлива из резервуара. Для локализации потребовалась установка боновых заграждений и обработка грунта сорбирующим материалом.

Завтра в Оби пройдёт тренировка по оповещению населения. Включатся электросирены, а после из громкоговорителей населению расскажут о происходящем.

Детальный разбор учений проведут 26 сентября.

Напомним, 10 сентября во время учений сибирские военные уничтожили пусковые установки крылатых ракет.