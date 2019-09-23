Погода в Новосибирске на 25 сентября: дождю здесь не место

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Среда обещает быть солнечной и относительно тёплой; главное, что обойдётся без дождя и порывистого ветра.

Много солнца и ноль осадков – такой видят среду, 25 сентября, новосибирские синоптики. При этом особого тепла жителям ждать не стоит – столбик термометра поднимется максимум до +10 градусов.

По данным сайта Gismeteo, утром в городе ожидается до 6-7 градусов тепла, больше всего воздух прогреется к обеду. Ветер будет дуть юго-западный от 1 до 4 метров в секунду. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба.

Напомним, 24 сентября Сиб.фм писал, что из-за ветра в Новосибирске пришлось приостановить работу колеса обозрения на Михайловской набережной.