Пропавшую в красноярской тайге семью с ребёнком нашли полицейские

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Семья самостоятельно вышла в расположенную неподалёку деревню; все потерявшиеся живы.

Пропавшую в лесу Красноярского края семью нашли в деревне, сообщили сегодня, 24 сентября, в пресс-службе регионального ГУ МВД.

По словам полицейских, членам семьи удалось выбраться в деревню Чистый Ручей, которая находилась неподалёку от тайги, в Тюртетском районе Красноярского края.

Отметим, что семью искали ещё с выходных. Супружеская пара вместе с двумя детьми, 20 и 11 лет, отправились в лес за шишками и не вернулись. О произошедшем полицейским рассказала их родственница. В операции участвовало более 120 человек, среди которых были полицейские, следователи, спасатели и волонтёры.

Напомним, 21 сентября 2019 года заблудившуюся в зарослях кустарника жительницу Новосибирска нашли крымские спасатели.