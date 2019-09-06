Пропавшую в красноярской тайге семью с ребёнком нашли полицейские

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Пропавшую в красноярской тайге семью с ребёнком нашли полицейскиеРубрика: проиcшествия
24.09.2019 19:48
Фото с сайта Pixabay.com
Семья самостоятельно вышла в расположенную неподалёку деревню; все потерявшиеся живы.
Пропавшую в лесу Красноярского края семью нашли в деревне, сообщили сегодня, 24 сентября, в пресс-службе регионального ГУ МВД.
По словам полицейских, членам семьи удалось выбраться в деревню Чистый Ручей, которая находилась неподалёку от тайги, в Тюртетском районе Красноярского края.
Отметим, что семью искали ещё с выходных. Супружеская пара вместе с двумя детьми, 20 и 11 лет, отправились в лес за шишками и не вернулись. О произошедшем полицейским рассказала их родственница. В операции участвовало более 120 человек, среди которых были полицейские, следователи, спасатели и волонтёры.
Напомним, 21 сентября 2019 года заблудившуюся в зарослях кустарника жительницу Новосибирска нашли крымские спасатели.
Дарья Мелехова
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