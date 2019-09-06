Пьяный сибиряк хотел совершить «теракт» при помощи мёртвого голубя и груш

фото с сайта pixabay.com

Томич дважды звонил в полицию и угрожал взрывами; против мужчины завели уголовное дело.

Житель посёлка Мирного Томского района дважды звонил в полицию и говорил о том, что собирается совершить теракт. Приезжавшие на место правоохранители находили при нём лишь мёртвую птицу и фрукты. Информация об этом появилась на сайте администрации Мирненского сельского поселения.

Первый инцидент произошёл 28 августа. 57-летний мужчина позвонил в дежурную часть Томского ОМВД и сообщил, что собирается совершить взрыв. Сотрудники спецслужб незамедлительно выехали на место, чтобы предотвратить катастрофу. Правоохранители обнаружили пьяного подозреваемого с мёртвым голубем в руках, которого он и назвал «взрывоопасным предметом». Позже мужчина объяснил, что таким образом просто хотел привлечь к себе внимание.

На этом сибиряк не остановился. Спустя две недели, снова находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, подозреваемый позвонил в полицию и рассказал, что готов взорвать имеющиеся у него гранаты. Прибывшие оперативники нашли того же мужчину с тремя грушами, которые он выдал за «гранаты».

В отношении жителя Томской области возбуждено два уголовных дела по факту заведомо ложных сообщений о терроризме.

Напомним, в начале августа «террористы» стали виной задержки рейса из Новосибирска в Сеул.