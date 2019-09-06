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Серийного насильника разыскивают в Сибири

Рубрика: проиcшествия

24.09.2019 13:12

Фото СУ СКР по Алтайскому краю

Мужчину подозревают в четырёх случаях домогательств; личность преступника ещё не установлена.

Неизвестный совершил насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю. Инцидент произошёл 18 сентября в Славгороде. Мужчина вечером напал на 16-летнюю девочку. 

В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что мужчина замечен в трёх аналогичных случаях домогательств. Пострадавшие жительницы Славгорода смогли опознать злоумышленника, сейчас составлен его фоторобот. 

Сейчас группа следователей Алтайского края ищет мужчину в возрасте около 18-25 лет. Рост подозреваемого 162-165 сантиметров. Лицо худощавое, глаза тёмные. Расследование уголовного дела по факту насильственных действий сексуального характера продолжается. 

Напомним, две недели назад в Иркутске следователи раскрыли изнасилование 15-летней давности. 

Эмиль Фукс

Теги: Алтайский край изнасилование

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«Новосибирск – город, рождённый быть впереди»: Анатолий Локоть поблагодарил горожан за поддержку и доверие

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«Вы можете опереться на мою поддержку»: губернатор поздравил мэра Новосибирска с вступлением в должность

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Пьяный сибиряк хотел совершить «теракт» при помощи мёртвого голубя и груш

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«Сушите штаны, уважаемый»: конфликт депутата горсовета Новосибирска Дамаева и чиновника администрации Михайлова начался в соцсети

сегодня 12:34 Политика 0 Коммент.

Мэр Новосибирска вступил в должность

сегодня 12:25 Политика 0 Коммент.

Блондина разыскивают за двойное ограбление в Новосибирске

сегодня 09:35 Хроника 0 Коммент.

Инаугурацию мэра Новосибирска Анатолия Локтя покажут в прямом эфире

сегодня 09:26 Общество 0 Коммент.

Трудных подростков покажут на сцене «Глобуса» на премьерном спектакле в Новосибирске

сегодня 09:13 Общество 0 Коммент.

Новосибирские волейболисты разгромили команду из Барнаула

сегодня 08:59 Общество 0 Коммент.

Фура снесла автомобиль Яндекс.Такси в Новосибирске

сегодня 08:40 Хроника 0 Коммент.

Многоэтажка загорелась в Омске

сегодня 08:22 Хроника 0 Коммент.

Бесплатный вход для пожилых людей организует Новосибирский зоопарк

сегодня 08:05 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы оказались недовольны уровнем жизни в городе

сегодня 07:31 Общество 0 Коммент.

Погода в Новосибирске на 24 сентября: похолодание и свирепый ветер

сегодня 07:05 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

вчера 16:42 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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