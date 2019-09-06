Серийного насильника разыскивают в Сибири

Фото СУ СКР по Алтайскому краю

Мужчину подозревают в четырёх случаях домогательств; личность преступника ещё не установлена.

Неизвестный совершил насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю. Инцидент произошёл 18 сентября в Славгороде. Мужчина вечером напал на 16-летнюю девочку.

В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что мужчина замечен в трёх аналогичных случаях домогательств. Пострадавшие жительницы Славгорода смогли опознать злоумышленника, сейчас составлен его фоторобот.

Сейчас группа следователей Алтайского края ищет мужчину в возрасте около 18-25 лет. Рост подозреваемого 162-165 сантиметров. Лицо худощавое, глаза тёмные. Расследование уголовного дела по факту насильственных действий сексуального характера продолжается.

Напомним, две недели назад в Иркутске следователи раскрыли изнасилование 15-летней давности.