Серийного насильника разыскивают в Сибири

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Серийного насильника разыскивают в СибириРубрика: проиcшествия
24.09.2019 13:12
Фото СУ СКР по Алтайскому краю
Мужчину подозревают в четырёх случаях домогательств; личность преступника ещё не установлена.
Неизвестный совершил насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю. Инцидент произошёл 18 сентября в Славгороде. Мужчина вечером напал на 16-летнюю девочку.
В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что мужчина замечен в трёх аналогичных случаях домогательств. Пострадавшие жительницы Славгорода смогли опознать злоумышленника, сейчас составлен его фоторобот.
Сейчас группа следователей Алтайского края ищет мужчину в возрасте около 18-25 лет. Рост подозреваемого 162-165 сантиметров. Лицо худощавое, глаза тёмные. Расследование уголовного дела по факту насильственных действий сексуального характера продолжается.
Напомним, две недели назад в Иркутске следователи раскрыли изнасилование 15-летней давности.
Эмиль Фукс
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