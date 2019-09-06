Сожительница изрезала возлюбленного ножом в Новосибирской области

1 балл
+11
63.71 70.02
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Изоляторы интернета от Роскомнадзора появились в сетях провайдеров

сегодня 20:22 Общество 0 Коммент.

Пропавшую в красноярской тайге семью с ребёнком нашли полицейские

сегодня 19:48 Хроника 0 Коммент.

Односельчане одобрили самосуд за травлю женщин собаками под Новосибирском

сегодня 19:43 Общество 0 Коммент.

Частичное перекрытие Красного проспекта в Новосибирске продлится четыре ночи

сегодня 17:59 Общество 0 Коммент.

Новосибирских пенсионеров в октябре избалуют вниманием

сегодня 17:45 Общество 0 Коммент.

«Молчат дома»: рок-музыканты записали песню о недовольстве в Минске и Новосибирске

сегодня 17:24 Культура 0 Коммент.

Мобильные бригады активно оказывают помощь пожилым жителям сёл Новосибирской области

сегодня 17:23 Политика 0 Коммент.

В Новосибирске горит 3000 квадратных метров мусора

сегодня 17:02 Хроника 0 Коммент.

Губернатор Андрей Травников открыл единственный за Уралом специализированный центр самбо

сегодня 16:31 Политика 0 Коммент.

«Вы своим ПТУшникам законы зачитайте»: охранники «Магнита» жестоко избили покупателя

сегодня 16:23 Хроника 0 Коммент.

Отправились в лес за шишками: семья из четырёх человек пропала в тайге

сегодня 15:52 Общество 0 Коммент.

Топ-5 ям Новосибирска: Котовского, Инская и площадь Труда

сегодня 14:47 Общество 0 Коммент.

Мэр Новосибирска на инаугурации анонсировал «пятилетку развития города»

сегодня 14:38 Политика 0 Коммент.

«Новосибирск – город, рождённый быть впереди»: Анатолий Локоть поблагодарил горожан за поддержку и доверие

сегодня 14:29 Политика 0 Коммент.

В двух сибирских регионах чаще всего теряются дети

сегодня 14:17 Общество 0 Коммент.

Колесо обозрения «раздели» на набережной Новосибирска

сегодня 13:58 Общество 0 Коммент.

Консолидация вместо амбиций: председатель новосибирского Заксобрания поздравил мэра со вторым сроком

сегодня 13:44 Политика 0 Коммент.

Врачи назвали необычные симптомы рака мозга

сегодня 13:28 Общество 0 Коммент.

Серийного насильника разыскивают в Сибири

сегодня 13:12 Хроника 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

вчера 16:42 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Сожительница изрезала возлюбленного ножом в Новосибирской области

Рубрика: проиcшествия

24.09.2019 20:49

Фото с сайта Pixabay.com

Мужчину доставили в больницу; полицейские возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Жительница Барабинска, Новосибирской области, изрезала своего сожителя ножом. Об этом сегодня, 24 сентября, сообщили на сайте регионального ГУ МВД.

Полицейские утверждают, что 35-летняя женщина поссорилась со своим сожителем во время застолья. В ярости сибирячка схватилась за нож и ударила мужчину в грудь и лицо.

Мужчина поступил в больницу с колото-резаными ранами лица и грудной клетки. Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Сотрудники правоохранительных органов продолжают расследование.

Напомним, в августе 2019 года жительница Новосибирской области вонзила нож в возлюбленного.

Дарья Мелехова

Теги: покушение МВД Нож

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Изоляторы интернета от Роскомнадзора появились в сетях провайдеров

сегодня 20:22 Общество 0 Коммент.

Пропавшую в красноярской тайге семью с ребёнком нашли полицейские

сегодня 19:48 Хроника 0 Коммент.

Односельчане одобрили самосуд за травлю женщин собаками под Новосибирском

сегодня 19:43 Общество 0 Коммент.

Частичное перекрытие Красного проспекта в Новосибирске продлится четыре ночи

сегодня 17:59 Общество 0 Коммент.

Новосибирских пенсионеров в октябре избалуют вниманием

сегодня 17:45 Общество 0 Коммент.

«Молчат дома»: рок-музыканты записали песню о недовольстве в Минске и Новосибирске

сегодня 17:24 Культура 0 Коммент.

Мобильные бригады активно оказывают помощь пожилым жителям сёл Новосибирской области

сегодня 17:23 Политика 0 Коммент.

В Новосибирске горит 3000 квадратных метров мусора

сегодня 17:02 Хроника 0 Коммент.

Губернатор Андрей Травников открыл единственный за Уралом специализированный центр самбо

сегодня 16:31 Политика 0 Коммент.

«Вы своим ПТУшникам законы зачитайте»: охранники «Магнита» жестоко избили покупателя

сегодня 16:23 Хроника 0 Коммент.

Отправились в лес за шишками: семья из четырёх человек пропала в тайге

сегодня 15:52 Общество 0 Коммент.

Топ-5 ям Новосибирска: Котовского, Инская и площадь Труда

сегодня 14:47 Общество 0 Коммент.

Мэр Новосибирска на инаугурации анонсировал «пятилетку развития города»

сегодня 14:38 Политика 0 Коммент.

«Новосибирск – город, рождённый быть впереди»: Анатолий Локоть поблагодарил горожан за поддержку и доверие

сегодня 14:29 Политика 0 Коммент.

В двух сибирских регионах чаще всего теряются дети

сегодня 14:17 Общество 0 Коммент.

Колесо обозрения «раздели» на набережной Новосибирска

сегодня 13:58 Общество 0 Коммент.

Консолидация вместо амбиций: председатель новосибирского Заксобрания поздравил мэра со вторым сроком

сегодня 13:44 Политика 0 Коммент.

Врачи назвали необычные симптомы рака мозга

сегодня 13:28 Общество 0 Коммент.

Серийного насильника разыскивают в Сибири

сегодня 13:12 Хроника 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

вчера 16:42 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Статьи по теме

Новости по теме

Такси с пассажиркой расстреляли из пневмата в Новосибирске 21.09.2019 Девушка-пассажир лишилась сознания после ДТП в Новосибирске 13.09.2019 Подростка изнасиловали безработные мужчина и женщина 12.09.2019

Популярное

Image

Близкие Анастасии Заворотнюк рассказали, когда актрисе поставили ...

Image

Три недели мести улицы будут обидчики подростков в Барабинске

Image

Масштабные вырубки леса показали в сети

Image

«Упитанного мутанта» выловила в реке сибирячка

Image

Названы регионы Сибири, где попробуют работать четыре дня в недел...

Image

Врачи перестали бороться за жизнь Анастасии Заворотнюк

Image

Новосибирский автодом из «ГАЗели» покорил YouTube

Image

От Новосибирска-Главного до автовокзала запустили шаттл

Image

Пропавшая в тайге пенсионерка найдена мёртвой под Новосибирском

Image

Пожилого новосибирца убили и закопали на кладбище

Image

«Чрезвычайно опасная непогода»: МЧС советует новосибирцам не выхо...

Image

Надвижка левой плети моста через реку Иню закончилась в Новосибир...

Image

МЧС: ночной ураган надвигается на Новосибирск