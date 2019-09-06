Сожительница изрезала возлюбленного ножом в Новосибирской области

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Сожительница изрезала возлюбленного ножом в Новосибирской областиРубрика: проиcшествия
24.09.2019 20:49
Фото с сайта Pixabay.com
Мужчину доставили в больницу; полицейские возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
Жительница Барабинска, Новосибирской области, изрезала своего сожителя ножом. Об этом сегодня, 24 сентября, сообщили на сайте регионального ГУ МВД.
Полицейские утверждают, что 35-летняя женщина поссорилась со своим сожителем во время застолья. В ярости сибирячка схватилась за нож и ударила мужчину в грудь и лицо.
Мужчина поступил в больницу с колото-резаными ранами лица и грудной клетки. Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Сотрудники правоохранительных органов продолжают расследование.
Напомним, в августе 2019 года жительница Новосибирской области вонзила нож в возлюбленного.
Дарья Мелехова
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