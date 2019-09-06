«Сушите штаны, уважаемый»: конфликт депутата горсовета Новосибирска Дамаева и чиновника администрации Михайлова начался в соцсети

Коллаж Сиб.фм

Взаимная неприязнь новосибирского депутата Дамаева и сотрудника райадминистрации Михайлова началась за несколько дней до того, как СМИ написали о стычке представителей власти в здании мэрии; накануне они изысканно поливали друг друга оскорблениями в соцсети.

Стала известна предыстория конфликта народного избранника новосибирского горсовета Дмитрия Дамаева и сотрудника администрации Первомайского района Алексея Михайлова, который утверждает, что депутат 23 сентября ударил его в живот в коридоре мэрии. Причиной инцидента могла стать начавшаяся 21 сентября перепалка на странице Дамаева в социальной сети «ВКонтакте»: слуга народа рассказал о построенной детской площадке на улице Ремонтной, а чиновник в комментариях к посту посоветовал депутату не приписывать себе заслуги администрации. В итоге полемика скатилась до взаимных оскорблений в духе «храбрец интернетный» и «недалёкий бездельник». Полную переписку Михайлова и Дамаева можно посмотреть на странице последнего в социальной сети «ВКонтакте».







В частности, депутат сообщил, что «детская площадка по ул. Ремонтная / Юбилейная — результат нашей совместной работы с жителями. Продолжаем работу по отсыпке площадки песком, в планах — установка видеонаблюдения» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены — прим. Сиб.фм).. На что чиновник администрации Первомайского района Новосибирска Алексей Михайлов поспешил заметить, что «деньги на площадку выделены из бюджета города, участок муниципальный, поребрик 65 метров глава администрации предоставил, 20 тонн щебёнки администрация привезла, элементы ставили силами администрации, видеонаблюдение жители скидываются сами на свой организованный счет... а что же сделали вы слуга народа???».

После этого стороны перешли в активное наступление. Дамаев называет Михайлова «горе-чиновником» и «недалёким чиновником», «храбрецом интернетным», который, «выпил для храбрости» и теперь должен «сушить штаны». Тот отбивается, употребляя не менее оскорбительные формулировки – «очень печально, что людям достаются такие недалёкие "депутаты", ещё и бездельники».

Переписка происходила 21 и 22 сентября, а уже 23 стало известно о том, что Алексея Михайлова госпитализировали после встречи с депутатом Дамаевым. Чиновник утверждает, что слуга народа при свидетелях с силой ударил его в живот, высказал угрозы и удалился. После этого Михайлову пришлось вызвать полицию и скорую.

«Заявление в полицию я написал ещё вчера, в здании мэрии. Сейчас нахожусь на лечении в горбольнице», – сообщил корреспонденту Сиб.фм сотрудник первомайской администрации.

В свою очередь депутат Дамаев настаивает, что появление в СМИ сообщений о том, что он якобы ударил чиновника, – не более чем «спланированная провокация» перед выборами.

«Он и в соцсетях обо мне разное пишет, сейчас здесь такую ситуацию создал – просто уже не знают, как со мной бороться на округе. Выборы 2020 года уже начались, и мы видим результаты. Я активно критикую администрацию Первомайского района, что вызывает у кого-то неприязнь, поэтому пытаются люди такими способами оказать на меня воздействие», – прокомментировал депутат.

Он добавил, что с Михайловым «просто столкнулся в дверях».

«Он заходил, я выходил. Там двери узкие в "стекляшке", в коридоре. Прошли да прошли, я даже внимания не обратил», – сказал член горсовета.

В администрации Первомайского района Новосибирска, а также в горсовете редакцию Сиб.фм заверили, что будут готовы прокомментировать ситуацию сегодня в течение дня.

Напомним, 23 сентября Сиб.фм писал об инциденте с участием представителей власти в стенах новосибирской мэрии.