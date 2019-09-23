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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

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Топ-5 самых дорогих квартир в Новосибирске: живут же люди

Рубрика: недвижимость, общество

25.09.2019 05:00

Фото с сайтов объявлений Авито, ЦИАН

Камин, джакузи, бильярдная, личный лифт и итальянский дуб в отделке – корреспонденты Сиб.фм изучили рынок самой дорогой выставленной на продажу недвижимости в Новосибирске. От увиденного захватило дух и стало тесно даже в просторном кабинете редакции. Квартиры по цене от 24 миллионов рублей – какие они? Мы составили для вас традиционный топ-5 самых шикарных и просторных. 

Для среднестатистического новосибирца квартира за 60 миллионов рублей – это всё равно что английский пирог за 927 тысяч рублей, приготовленный из японской мраморной говядины Wagyu (она считается самой дорогой в мире), китайских грибов Matsutake (они настолько редкие, что их собирают под охраной), зимних чёрных трюфелей, соуса из вина 1982 года и листьев съедобного золота. Иными словами – категории недоступные. Тем не менее, они существуют. Более того – продаются и покупаются. 

5. Многокомнатная двухуровневая квартира площадью 270 квадратных метров на улице Красноярской. Цена – 24,3 миллиона рублей

Один этаж, как известно, хорошо, а два – лучше. Особенно когда они соединены сверкающей массивной дубовой лестницей. Впрочем, главная достопримечательность здесь не она. А собственная бильярдная, огромная гостиная с действующим камином и мебель, на которую просто приятно смотреть. Хотя чего кривить душой, приятно здесь смотреть и на все четыре спальни второго этажа, и на кухню, где даже простой чай превращается в «напиток богов», и на деревянную стилистику всего ремонта.

Если для кого-то важно – квартира находится в доме в 700 метрах от метро, а в подъезде трудится консьерж. 

4. Пятикомнатная квартира площадью 142 квадратных метров на Октябрьской улице. Цена — 33 миллиона рублей

Автор объявления не стал особо эпистолярничать и описывать степень элитности продаваемого жилья, и правильно сделал. Тут, что называется, всё понятно без слов. Тихий центр, двор без машин. Ещё пара любопытных деталей – подъезд моют раз в два дня, а расходы на коммунальные услуги составляют 8 тысяч рублей в месяц. Вряд ли, конечно, покупателя квартиры за 33 миллиона рублей беспокоит размер стоимости ЖКХ, но мало ли.

В общем, коммуналка – небольшая, зато всё остальное – с размахом. Кухня – 45 квадратов, гостиная – 28. Причём каждый из этих квадратов отремонтирован и обставлен роскошно. Много золота, драпировок, царских люстр, эксклюзивного кафеля и картин. Визуальная экскурсия даёт чёткое ощущение прогулки по музею. Так что и покупатель должен быть человеком с тонкой душевной организацией. 

3. Пятикомнатная квартира площадью 195 квадратных метров на улице Ленина. Цена — 39 миллионов рублей

Это квартира – интрига, в объявлении – только адресная точка на карте Новосибирска. Владельцы явно не хотят попасть в поле зрения завистников, поэтому картинки заменили описанием. Но таким, что впечатлительным должно понравиться. Допустим, там целых 13 спальных мест, две ванны, два душа, четыре унитаза, евросауна. На полу — дерево с покрытием из коммерческого ламината, на стенах – стеклообои в пастельных тонах, потолки – зеркальные. 

Кстати, судя по тексту объявления, просмотр объекта – платный, «чтобы не гоняли владельца и попусту время не тратили». Но изюминка этого чудо-объекта, на наш взгляд, даже не в платности входа. А вот в этом уточнении – «соседи на удивление тихие, спокойные, ответственные». Так что если кого-то в этой истории смущали только шумные соседи, можно не беспокоиться и смело брать. 

2. Многокомнатная квартира площадью 362 квадратных метров на Ядринцевской улице. Цена – 50 миллионов рублей

Сказать, что этот объект шедеврален, значит ничего не сказать. Неслучайно продавец называет квартиру «одним из лучших предложений на рынке элитной недвижимости города Новосибирска». Есть ещё и такой эпитет – «эксклюзивный вариант».

Так и есть: в квартире – шесть комнат, в придачу идёт терраса 135 квадратных метров с зоной барбекю, шезлонгами, бассейном. «На первом этаже расположены большая гостиная, кухня, кабинет, вместительная гардеробная для верхней одежды и повседневной обуви, гостевой санузел, кладовая. Второй этаж разделён на зоны – детская часть, состоящая из трёх спален, игровой комнаты, ванной комнаты, кладовой. Взрослая часть – отдельное крыло, в котором находятся две гардеробные комнаты, ванная с окном и спальня. Предусмотрена бытовая комната», – говорится в тексте объявления. 

На полу постелен штучный паркет, мрамор, оникс. Массивные двери с резными элементами, выполненными вручную на фабрике Италии. 

Если вышесказанное не сумело поразить ваше воображение, то вот ещё – лоджии остеклены большими стёклами триплекс, которые выдерживают ветровые нагрузки на зданиях до 50 этажей. На террасе летом устанавливаются бассейн, качели, высаживается летний сад. 

1. Четырёхкомнатная квартира площадью 362 квадратных метров на улице Красный проспект. Цена – 60 миллионов рублей. 

Эта квартира – лидер нашего рейтинга самой дорогой недвижимости Новосибирска. За каких-то 60 миллионов рублей продавец обещает не просто четырёхэтажный таунхаус с личным лифтом, гаражом, мебелью, техникой и круглосуточной охраной. В цоколе устроена СПА-зона с джакузи, сауной, кедровой бочкой. 

Дорого и богато – реплика как раз по этому случаю. Всё красиво, всё сверкает и впечатляет монументальностью. 

Напомним, Сиб.фм каждый будний день публикует самые интересные рейтинги. Мы уже показали вам самых красивых, по версии редакции, ТВ-ведущих Новосибирска и самые страшные фильмы ужасов. 

Мария Машанова

Теги: Новосибирская область квартиры топ-5

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Новосибирск: события 25 сентября

сегодня 06:00 Общество 0 Коммент.

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