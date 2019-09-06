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Топ-5 ям Новосибирска: Котовского, Инская и площадь Труда

Рубрика: общество

24.09.2019 14:47

Фото Дмитрия Мишина из социальной сети Twitter

Новосибирские водители любят жаловаться на ямы – одна из них даже стала знаменитой на всю страну. К осени дорожные службы составляют планы ремонта на следующий год – и стараются учитывать мнения горожан. Сиб.фм изучил жалобы водителей и ответы чиновников на карте «Мой Новосибирск» и составил топ-5 ям Новосибирска.  

«Яма на Котовского»

Знаменитая «яма на Котовского», прославившая новосибирские дороги в федеральных СМИ, в этом году появлялась с таянием снега. Водители жаловались, что на месте ямы появилась огромная лужа, грязь из которой летит на пешеходов, а выбоина разбивает водителям подвеску на светофоре. В апреле яму заделали, однако в середине июля возникла другая проблема – недостаток ливнёвок во время дождя.На сегодня жалоб на известную яму пока не было.

«Беда на площади Труда»

Улица Широкая при подъезде к площади Труда превратилась в «гладильную доску», считают водители. «Едешь и подпрыгиваешь, асфальт неровный, там, где ливнёвка, находится большая яма», – написал в июле пользователь карты. В прошлом году этот участок волновал водителей сильной колейностью. Пять дней назад дорожники пообещали включить яму в план работ до 2020 года.

«Форсирование улицы Лобова»

Не все новосибирские автомобилисты помнят Героя Советского Союза Алексея Лобова, награждённого за подвиг при форсировании Днепра на пароме. Сама улица Лобова остаётся непростым испытанием для водителей – огромное количество ям, после дождя заполненных водой, уже третий год мешают проехать к улице Декабристов. «Многочисленные глубокие ямы, преимущественно на стороне дороги по направлению к Большевистской. Глубокие, появились после таяния снега, под водой не видно!» – писал ещё в марте EvgenySB. Более ранние сообщения рассказывают, что ямы появляются каждую весну. Только в сентябре представитель ДЭУ ответил, что ремонт включён в план работ.

Ямы вдоль улицы Лобова появляются каждый год. Фото 2018 года.

«Криво лежачий полицейский»

Огромная выбоина на дороге перед светофором на перекрёстке улицы Военной и загруженной Ипподромской магистрали взволновала водителей ещё 7 июня. Дорожники ответили автору elma в начале сентября – сдержанно пообещали включить в план работ и устранить к концу года. Водители вынуждены были сбрасывать скорость и аккуратно преодолевать яму, как и «лежачего полицейского».

«Традиции прошлого века»

Краеведы до сих пор считают участок улицы Зыряновской частью старого Новосибирска, но застройщики всеми силами стараются изменить картинку. В стороне остались только дорожники – улица Зыряновская до сих пор пугает водителей.

Участок улицы Зыряновской мог бы попасть в фильм о послевоенных годах или лихих 90-х

«Дорога вдоль всего участка частного сектора сильно разрушена, можно оставить бампер, а стойки не выдерживают. Две машины не разъезжаются, надо срочно ремонтировать. Утром и вечером тут много машин, и все страдают», – жаловался пользователь tosa_inu в апреле. Дорогу включили в план работ – и выставили срок до 21 февраля 2020 года.

 

Никита Манько

Теги: рейтинги ремонт дорог ямы

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сегодня 14:47 Общество 0 Коммент.

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сегодня 12:39 Хроника 0 Коммент.

«Сушите штаны, уважаемый»: конфликт депутата горсовета Новосибирска Дамаева и чиновника администрации Михайлова начался в соцсети

сегодня 12:34 Политика 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

вчера 16:42 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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