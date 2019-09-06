Учёные обнаружили одинаковые вещества в семенниках мужчин и конопле

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Исследователи сделали удивительное открытие; это поможет узнать, как марихуана действует на репродуктивную систему.

Научные сотрудники Копенгагенского университета выяснили, что мужские семенники вырабатывает вещества, которые содержатся в конопле. Информация об этом появилась на сайте Scientific Reports.

Эти соединения, эндоканнабиноиды, организм создаёт сам, чтобы передавать сигналы между нейронами. Они накапливаются в семенниках по мере созревания сперматозоидов. Биологи считают, что эндоканнабиноиды необходимы половым клеткам после выхода из семенника, чтобы получать сигналы в процессе деления.

Это открытие поможет учёным выяснить влияние марихуаны на репродуктивную систему. Пока только известно, что употребление конопли снижает количество сперматозоидов. Однако все исследования на эту тему носят противоречивый характер и о прямой связи говорить трудно.

Напомним, 21 сентября стало известно, что сибирские учёные нашли способ улучшить экологическую ситуацию в Арктике.