В двух сибирских регионах чаще всего теряются дети

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В Следкоме России провели оперативное совещание по вопросам розыска без вести пропавших детей; названы регионы, где чаще всего пропадают несовершеннолетние.

В Следственном комитете России назвали регионы, где чаще всего пропадают дети. На совещании по вопросам розыска несовершеннолетних рассказали, что в 2018 году было зарегистрировано 13 683 случая безвестного исчезновения детей. За шесть месяцев 2019 года в России был объявлен розыск уже 8383 несовершеннолетних.

Как отмечают в ведомстве, на данный момент в розыске остаются 98 детей.

Председатель Следкома назвал регионы, где несовершеннолетние пропадают чаще всего. Это Московская, Свердловская, Иркутская, Нижегородская области, Красноярский и Ставропольский края.

Среди причин пропажи детей специалисты называют отсутствие надлежащего контроля со стороны взрослых, а также конфликтные отношения и асоциальное поведение родителей.

Напомним, в начале сентября в иркутской тайге пропал подросток.