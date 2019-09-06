В двух сибирских регионах чаще всего теряются дети

Лента новостейПредложить новость
Частичное перекрытие Красного проспекта в Новосибирске продлится четыре ночи
«Молчат дома»: рок-музыканты записали песню о недовольстве в Минске и Новосибирске
Мобильные бригады активно оказывают помощь пожилым жителям сёл Новосибирской области
Отправились в лес за шишками: семья из четырёх человек пропала в тайге
Мэр Новосибирска на инаугурации анонсировал «пятилетку развития города»
Пьяный сибиряк хотел совершить «теракт» при помощи мёртвого голубя и груш
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
В двух сибирских регионах чаще всего теряются детиРубрика: общество
24.09.2019 14:17
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
В Следкоме России провели оперативное совещание по вопросам розыска без вести пропавших детей; названы регионы, где чаще всего пропадают несовершеннолетние.
В Следственном комитете России назвали регионы, где чаще всего пропадают дети. На совещании по вопросам розыска несовершеннолетних рассказали, что в 2018 году было зарегистрировано 13 683 случая безвестного исчезновения детей. За шесть месяцев 2019 года в России был объявлен розыск уже 8383 несовершеннолетних.
Как отмечают в ведомстве, на данный момент в розыске остаются 98 детей.
Председатель Следкома назвал регионы, где несовершеннолетние пропадают чаще всего. Это Московская, Свердловская, Иркутская, Нижегородская области, Красноярский и Ставропольский края.
Среди причин пропажи детей специалисты называют отсутствие надлежащего контроля со стороны взрослых, а также конфликтные отношения и асоциальное поведение родителей.
Напомним, в начале сентября в иркутской тайге пропал подросток.
Татьяна Картавых
Комментарии
Лента новостей
Частичное перекрытие Красного проспекта в Новосибирске продлится четыре ночи
«Молчат дома»: рок-музыканты записали песню о недовольстве в Минске и Новосибирске
Мобильные бригады активно оказывают помощь пожилым жителям сёл Новосибирской области
Отправились в лес за шишками: семья из четырёх человек пропала в тайге
Мэр Новосибирска на инаугурации анонсировал «пятилетку развития города»
Пьяный сибиряк хотел совершить «теракт» при помощи мёртвого голубя и груш
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
Новости по теме
Популярное