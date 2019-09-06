В Новосибирске горит 3000 квадратных метров мусора

фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»

Возгорание на полигоне «Левобережный» тушат около 20 единиц спецтехники; левый берег заволокло едким дымом.

Пожар на свалке в Ленинском районе начался больше часа назад. Как сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска, общая площадь возгорания составляет около 3000 квадратных метров. Для ликвидации пожара на объект направили три поливальные машины, 10 КамАЗов, пять бульдозеров. Сейчас устанавливаются причины возгорания.

Пользователи социальных сетей уже начали жаловаться на едкий дым и неприятный запах в некоторых районах левого берега. На неприятные ощущения жалуются жители улицы Троллейной, кто-то из жителей отмечает, что запах добрался до площади Маркса.

«На Маркса ужасно воняет, дышать невозможно, в горле першит», – пишет очевидец событий.

Напомним, 20 сентября загорелась площадка со стройматериалами, находящаяся возле ТЦ «Лента» на левом берегу.