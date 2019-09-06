Ветер остановил колесо обозрения в Новосибирске

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Ветер остановил колесо обозрения в НовосибирскеРубрика: общество
24.09.2019 12:46
фото сиб.фм
На Михайловской набережной в Новосибирске снова остановили колесо обозрения; ветер внёс коррективы в работу аттракциона.
В официальной группе «Дом с колесом | ДК "Круг" Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте» появилось сообщение об остановке колеса обозрения на Михайловской набережной.
«Погодные условия превышают допустимые для эксплуатации Колеса Обозрения, поэтому мы продолжим работать, когда ветер стихнет», – сообщили в группе (орфография и пунктуация автора сохранены – прим. Сиб.фм).
Напомним, накануне МЧС распространило штормовое предупреждение об усилении ветра в Новосибирской области.
Татьяна Картавых
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