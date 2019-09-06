Волна землетрясений снова прокатилась по Сибири

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

Сегодня в Республике Алтай произошло землетрясение; накануне там уже был зарегистрирован толчок, ещё два – в районе озера Байкал.

Подземный толчок магнитудой 3,7 балла зарегистрировал сегодня Алтае-Саянский филиал единой геофизической службы. Эпицентр располагался в 183 километрах от Горно-Алтайска.

Это второе за сутки землетрясение на Алтае. Накануне в этом же районе были зарегистрированы толчки магнитудой 2,5 балла.

В понедельник же колебания земной коры произошли в Республике Бурятия. Эпицентр находился в акватории озера Байкал в 34 километрах от Северобайкальска. Магнитуду толчков учёные оценили в 4,4 балла.

Напомним, 13 сентября на территории Сибири от Алтая до Казахстана произошло семь землетрясений.