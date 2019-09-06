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Волна землетрясений снова прокатилась по Сибири

Рубрика: общество

24.09.2019 11:22

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

Сегодня в Республике Алтай произошло землетрясение; накануне там уже был зарегистрирован толчок, ещё два – в районе озера Байкал.

Подземный толчок магнитудой 3,7 балла зарегистрировал сегодня Алтае-Саянский филиал единой геофизической службы. Эпицентр располагался в 183 километрах от Горно-Алтайска.

Это второе за сутки землетрясение на Алтае. Накануне в этом же районе были зарегистрированы толчки магнитудой 2,5 балла.

В понедельник же колебания земной коры произошли в Республике Бурятия. Эпицентр находился в акватории озера Байкал в 34 километрах от Северобайкальска. Магнитуду толчков учёные оценили в 4,4 балла.

Напомним, 13 сентября на территории Сибири от Алтая до Казахстана произошло семь землетрясений.

 

Татьяна Картавых

Теги: землетрясения Республика Алтай Республика Бурятия

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«Сушите штаны, уважаемый»: конфликт депутата горсовета Новосибирска Дамаева и чиновника администрации Михайлова начался в соцсети

сегодня 12:34 Политика 0 Коммент.

Мэр Новосибирска вступил в должность

сегодня 12:25 Политика 0 Коммент.

Блондина разыскивают за двойное ограбление в Новосибирске

сегодня 09:35 Хроника 0 Коммент.

Инаугурацию мэра Новосибирска Анатолия Локтя покажут в прямом эфире

сегодня 09:26 Общество 0 Коммент.

Трудных подростков покажут на сцене «Глобуса» на премьерном спектакле в Новосибирске

сегодня 09:13 Общество 0 Коммент.

Новосибирские волейболисты разгромили команду из Барнаула

сегодня 08:59 Общество 0 Коммент.

Фура снесла автомобиль Яндекс.Такси в Новосибирске

сегодня 08:40 Хроника 0 Коммент.

Многоэтажка загорелась в Омске

сегодня 08:22 Хроника 0 Коммент.

Бесплатный вход для пожилых людей организует Новосибирский зоопарк

сегодня 08:05 Общество 0 Коммент.

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сегодня 07:31 Общество 0 Коммент.

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сегодня 07:05 Общество 0 Коммент.

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21.08.2019 Общество 0 Коммент.

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08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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