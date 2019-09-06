Волна землетрясений снова прокатилась по Сибири

Лента новостейПредложить новость
Пьяный сибиряк хотел совершить «теракт» при помощи мёртвого голубя и груш
Инаугурацию мэра Новосибирска Анатолия Локтя покажут в прямом эфире
Трудных подростков покажут на сцене «Глобуса» на премьерном спектакле в Новосибирске
Бесплатный вход для пожилых людей организует Новосибирский зоопарк
Погода в Новосибирске на 24 сентября: похолодание и свирепый ветер
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Волна землетрясений снова прокатилась по СибириРубрика: общество
24.09.2019 11:22
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
Сегодня в Республике Алтай произошло землетрясение; накануне там уже был зарегистрирован толчок, ещё два – в районе озера Байкал.
Подземный толчок магнитудой 3,7 балла зарегистрировал сегодня Алтае-Саянский филиал единой геофизической службы. Эпицентр располагался в 183 километрах от Горно-Алтайска.
Это второе за сутки землетрясение на Алтае. Накануне в этом же районе были зарегистрированы толчки магнитудой 2,5 балла.
В понедельник же колебания земной коры произошли в Республике Бурятия. Эпицентр находился в акватории озера Байкал в 34 километрах от Северобайкальска. Магнитуду толчков учёные оценили в 4,4 балла.
Напомним, 13 сентября на территории Сибири от Алтая до Казахстана произошло семь землетрясений.
Татьяна Картавых
Комментарии
Лента новостей
Пьяный сибиряк хотел совершить «теракт» при помощи мёртвого голубя и груш
Инаугурацию мэра Новосибирска Анатолия Локтя покажут в прямом эфире
Трудных подростков покажут на сцене «Глобуса» на премьерном спектакле в Новосибирске
Бесплатный вход для пожилых людей организует Новосибирский зоопарк
Погода в Новосибирске на 24 сентября: похолодание и свирепый ветер
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
Новые лица
Кандидаты в Эл Курултай рассказали о своём видении будущего Республики ...
Свой парень на Алтае
Есть ли шансы у выходца из Новосибирской области заво...
Три маршрута на Алтай: от снегоходов до караоке
Как выбрать маршрут для новогоднего отдыха
Заповедное братство
Как алтайские заповедники умудряются охранять природу...
Новости по теме
Популярное