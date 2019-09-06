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Врачи назвали необычные симптомы рака мозга

Рубрика: общество, наука

24.09.2019 13:28

фото PIXABAY.COM

На ранних стадиях онкологическое заболевание редко когда сопровождается сильными болями; узнать о новообразовании помогут нетипичные признаки.

Эксперты составили список необычных симптомов, которые могут сигнализировать об опухоли в мозге. Информация появилась на сайте «МедикФорум».

Сужение поля зрения и появление «слепых» пятен считается тревожным знаком. Нарушения периферийного зрения говорит о возможном появлении опухоли в области гипофиза. 

Также обратиться к врачу следует при возникновении звона в ушах или проблемах с восприятием речи и звуков. О возможном онкологическом заболевании могут свидетельствовать внезапно появившееся заикание, трудности с подбором слов и изменение походки. Потеря равновесия и дезориентация в пространстве — часто говорят об онкологии.

Эксперты отмечают, что опухоль мозга сильно влияет на эмоциональное состояние человека — он становится сентиментальным, плаксивым и тревожным. В крайних случаях может даже происходить изменение личности, как при шизофрении.

Напомним, 17 сентября врач-онколог назвал симптомы опухоли мозга.

 

Никита Минин

Теги: врачи медицина онкология

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сегодня 12:39 Хроника 0 Коммент.

«Сушите штаны, уважаемый»: конфликт депутата горсовета Новосибирска Дамаева и чиновника администрации Михайлова начался в соцсети

сегодня 12:34 Политика 0 Коммент.

Мэр Новосибирска вступил в должность

сегодня 12:25 Политика 0 Коммент.

Блондина разыскивают за двойное ограбление в Новосибирске

сегодня 09:35 Хроника 0 Коммент.

Инаугурацию мэра Новосибирска Анатолия Локтя покажут в прямом эфире

сегодня 09:26 Общество 0 Коммент.

Трудных подростков покажут на сцене «Глобуса» на премьерном спектакле в Новосибирске

сегодня 09:13 Общество 0 Коммент.

Новосибирские волейболисты разгромили команду из Барнаула

сегодня 08:59 Общество 0 Коммент.

Фура снесла автомобиль Яндекс.Такси в Новосибирске

сегодня 08:40 Хроника 0 Коммент.

Многоэтажка загорелась в Омске

сегодня 08:22 Хроника 0 Коммент.

Бесплатный вход для пожилых людей организует Новосибирский зоопарк

сегодня 08:05 Общество 0 Коммент.

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сегодня 07:31 Общество 0 Коммент.

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сегодня 07:05 Общество 0 Коммент.

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сегодня 06:03 Афиша 0 Коммент.

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Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

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21.08.2019 Общество 0 Коммент.

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08.08.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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