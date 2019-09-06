Врачи назвали необычные симптомы рака мозга

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Врачи назвали необычные симптомы рака мозгаРубрика: общество, наука
24.09.2019 13:28
фото PIXABAY.COM
На ранних стадиях онкологическое заболевание редко когда сопровождается сильными болями; узнать о новообразовании помогут нетипичные признаки.
Эксперты составили список необычных симптомов, которые могут сигнализировать об опухоли в мозге. Информация появилась на сайте «МедикФорум».
Сужение поля зрения и появление «слепых» пятен считается тревожным знаком. Нарушения периферийного зрения говорит о возможном появлении опухоли в области гипофиза.
Также обратиться к врачу следует при возникновении звона в ушах или проблемах с восприятием речи и звуков. О возможном онкологическом заболевании могут свидетельствовать внезапно появившееся заикание, трудности с подбором слов и изменение походки. Потеря равновесия и дезориентация в пространстве — часто говорят об онкологии.
Эксперты отмечают, что опухоль мозга сильно влияет на эмоциональное состояние человека — он становится сентиментальным, плаксивым и тревожным. В крайних случаях может даже происходить изменение личности, как при шизофрении.
Напомним, 17 сентября врач-онколог назвал симптомы опухоли мозга.
Никита Минин
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