Врачи назвали необычные симптомы рака мозга

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На ранних стадиях онкологическое заболевание редко когда сопровождается сильными болями; узнать о новообразовании помогут нетипичные признаки.

Эксперты составили список необычных симптомов, которые могут сигнализировать об опухоли в мозге. Информация появилась на сайте «МедикФорум».

Сужение поля зрения и появление «слепых» пятен считается тревожным знаком. Нарушения периферийного зрения говорит о возможном появлении опухоли в области гипофиза.

Также обратиться к врачу следует при возникновении звона в ушах или проблемах с восприятием речи и звуков. О возможном онкологическом заболевании могут свидетельствовать внезапно появившееся заикание, трудности с подбором слов и изменение походки. Потеря равновесия и дезориентация в пространстве — часто говорят об онкологии.

Эксперты отмечают, что опухоль мозга сильно влияет на эмоциональное состояние человека — он становится сентиментальным, плаксивым и тревожным. В крайних случаях может даже происходить изменение личности, как при шизофрении.

Напомним, 17 сентября врач-онколог назвал симптомы опухоли мозга.