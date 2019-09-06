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«Вы можете опереться на мою поддержку»: губернатор поздравил мэра Новосибирска с вступлением в должность

Рубрика: политика, общество

24.09.2019 12:57

Фото с сайта правительства Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поздравил мэра Анатолия Локтя с официальным вступлением в должность; он заверил, что градоначальник всегда может опереться на его поддержку. 

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время церемонии инаугурации мэра города Анатолия Локтя 24 сентября заявил о поддержке вновь избранного главы. Об этом сообщает находящийся на мероприятии редактор Сиб.фм.  

По словам Травникова, перед городской и региональной властью сегодня стоит общая задача – реализация амбициозных проектов и программ, таких как чемпионат мира, проект «Академгородок 2.0», развитие инфраструктуры.  

«Новосибирск – третий город страны, и наша общая задача – укрепить и приумножить этот статус признанного сибирского лидера», – отметил губернатор. 

Обращаясь к Анатолию Локтю, он добавил, что вновь избранному мэру всегда есть на кого опереться.

«В первую очередь – на любовь новосибирцев к своему городу. И во вторую – на мою помощь и поддержку», – подчеркнул Травников, вызвав аплодисменты зала.

Напомним, 24 сентября Сиб.фм писал о проходящей торжественной инаугурации мэра Новосибирска Анатолия Локтя, который на выборах 8 сентября получил поддержку более чем половины избирателей. 

Мария Машанова

Теги: губернатор Новосибирская область Травников Андрей Локоть Анатолий инаугурация

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сегодня 12:34 Политика 0 Коммент.

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сегодня 12:25 Политика 0 Коммент.

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сегодня 09:35 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 09:26 Общество 0 Коммент.

Трудных подростков покажут на сцене «Глобуса» на премьерном спектакле в Новосибирске

сегодня 09:13 Общество 0 Коммент.

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сегодня 08:59 Общество 0 Коммент.

Фура снесла автомобиль Яндекс.Такси в Новосибирске

сегодня 08:40 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 08:22 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 08:05 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы оказались недовольны уровнем жизни в городе

сегодня 07:31 Общество 0 Коммент.

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сегодня 07:05 Общество 0 Коммент.

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сегодня 06:03 Афиша 0 Коммент.

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

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21.08.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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