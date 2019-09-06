«Вы можете опереться на мою поддержку»: губернатор поздравил мэра Новосибирска с вступлением в должность

Фото с сайта правительства Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поздравил мэра Анатолия Локтя с официальным вступлением в должность; он заверил, что градоначальник всегда может опереться на его поддержку.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время церемонии инаугурации мэра города Анатолия Локтя 24 сентября заявил о поддержке вновь избранного главы. Об этом сообщает находящийся на мероприятии редактор Сиб.фм.

По словам Травникова, перед городской и региональной властью сегодня стоит общая задача – реализация амбициозных проектов и программ, таких как чемпионат мира, проект «Академгородок 2.0», развитие инфраструктуры.

«Новосибирск – третий город страны, и наша общая задача – укрепить и приумножить этот статус признанного сибирского лидера», – отметил губернатор.

Обращаясь к Анатолию Локтю, он добавил, что вновь избранному мэру всегда есть на кого опереться.

«В первую очередь – на любовь новосибирцев к своему городу. И во вторую – на мою помощь и поддержку», – подчеркнул Травников, вызвав аплодисменты зала.

Напомним, 24 сентября Сиб.фм писал о проходящей торжественной инаугурации мэра Новосибирска Анатолия Локтя, который на выборах 8 сентября получил поддержку более чем половины избирателей.