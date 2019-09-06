«Вы своим ПТУшникам законы зачитайте»: охранники «Магнита» жестоко избили покупателя

Скриншот из видео канала ТВК 6

Мужчину заподозрили в краже товара из магазина; пострадавший подал заявление в полицию.

На видео видно, как сотрудники охраны магазина «Магнит» в Красноярске избивают на протяжении нескольких минут молодого человека. Как пишут местные СМИ, парня заподозрили в краже и попросили показать сумку, на что тот ответил отказом. Охранники начали избивать мужчину дубинками и несколько раз распылили газ из перцового баллончика ему в глаза.

Как сообщили Сиб.фм в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю, пострадавший уже написал заявление. О состоянии мужчины сейчас ничего не известно – сотрудники оценивают степень полученных травм, добавили в ГУВД. Подробности происшествия выясняются.

Видео вызвало широкий резонанс в социальных сетях. На сайте 2GIS уже появились несколько отзывов, связанных с сегодняшним происшествием.

«Вы своим ПТУшникам при устройстве на работу законы хотя бы зачитайте, а то так и продолжат избивать людей», – пишет один из комментаторов.

Напомним, 19 сентября учитель физкультуры из Красноярска прилюдно избил первоклассника.