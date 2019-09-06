Жителей возмутил брошенный капремонт жилого дома под Новосибирском

фото со страницы «Город Обь Онлайн» в социальной сети «ВКонтакте»

В городе Оби жители не могут дождаться завершения капитального ремонта жилого дома; строители бросили леса месяц назад.

Жители города Оби опубликовали в сети фотографии своего дома, который начали капитально ремонтировать и бросили. Информация опубликована на странице группы «Город Обь Онлайн» в социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщают жители дома № 103 на улице Военный городок, ремонт в их доме начали ещё в апреле 2019 года. По каким-то причинам ремонт кровли не вошёл в список работ. Строители бросили все силы на приведение в нормальный вид фасада здания. Срок завершения работ, по словам жителей, вышел в начале августа. Тогда же пропали рабочие. Не забрали с собой даже строительные леса и не закончили ремонт фасада.

«Обращалась в администрацию, они перекладывают всё на фонд модернизации, фонд на подрядчика ООО "Промэнергострой",а подрядчик на фонд. Ответ таков – у подрядчика нет денег, а фонд не перечисляет», – сообщает Марина Степурова.

Сиб.фм направил запросы в администрацию города Оби, в правительство Новосибирской области и в фонд модернизации ЖКХ с просьбой объяснить, когда будет завершён ремонт дома № 103.

Напомним, жителям аварийного дома в Оби местные власти сняли квартиры за счёт бюджета.