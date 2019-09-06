Жителей возмутил брошенный капремонт жилого дома под Новосибирском

Лента новостейПредложить новость
Пьяный сибиряк хотел совершить «теракт» при помощи мёртвого голубя и груш
Инаугурацию мэра Новосибирска Анатолия Локтя покажут в прямом эфире
Трудных подростков покажут на сцене «Глобуса» на премьерном спектакле в Новосибирске
Бесплатный вход для пожилых людей организует Новосибирский зоопарк
Погода в Новосибирске на 24 сентября: похолодание и свирепый ветер
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Жителей возмутил брошенный капремонт жилого дома под НовосибирскомРубрика: общество
24.09.2019 10:21
фото со страницы «Город Обь Онлайн» в социальной сети «ВКонтакте»
В городе Оби жители не могут дождаться завершения капитального ремонта жилого дома; строители бросили леса месяц назад.
Жители города Оби опубликовали в сети фотографии своего дома, который начали капитально ремонтировать и бросили. Информация опубликована на странице группы «Город Обь Онлайн» в социальной сети «ВКонтакте».
Как сообщают жители дома № 103 на улице Военный городок, ремонт в их доме начали ещё в апреле 2019 года. По каким-то причинам ремонт кровли не вошёл в список работ. Строители бросили все силы на приведение в нормальный вид фасада здания. Срок завершения работ, по словам жителей, вышел в начале августа. Тогда же пропали рабочие. Не забрали с собой даже строительные леса и не закончили ремонт фасада.
«Обращалась в администрацию, они перекладывают всё на фонд модернизации, фонд на подрядчика ООО "Промэнергострой",а подрядчик на фонд. Ответ таков – у подрядчика нет денег, а фонд не перечисляет», – сообщает Марина Степурова.
Сиб.фм направил запросы в администрацию города Оби, в правительство Новосибирской области и в фонд модернизации ЖКХ с просьбой объяснить, когда будет завершён ремонт дома № 103.
Напомним, жителям аварийного дома в Оби местные власти сняли квартиры за счёт бюджета.
Татьяна Картавых
Комментарии
Лента новостей
Пьяный сибиряк хотел совершить «теракт» при помощи мёртвого голубя и груш
Инаугурацию мэра Новосибирска Анатолия Локтя покажут в прямом эфире
Трудных подростков покажут на сцене «Глобуса» на премьерном спектакле в Новосибирске
Бесплатный вход для пожилых людей организует Новосибирский зоопарк
Погода в Новосибирске на 24 сентября: похолодание и свирепый ветер
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
Стратегия не прошла
У законодателей есть вопросы к плану развития Новосиби...
Отражая облака
Чем вдохновляются новосибирские строители и как они создают то,...
Новости по теме
Популярное