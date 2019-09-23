Агентство недвижимости незаконно выдавало займы под залог материнского капитала

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Агентство недвижимости незаконно выдавало займы под залог материнского капиталаРубрика: общество, проиcшествия
25.09.2019 17:53
фото с сайта pixabay.com
Организация осуществляла незаконную деятельность с 2018 года; за это время успели оформить 11 договоров.
Компания «Карузо» выдавала на незаконной основе займы под залог недвижимости и материнского капитала. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области. Компания действовала в Новосибирске на протяжении года.
ООО «Карузо» зарегистрировано в «Спарк-Интерфакс» как фирма, занимающаяся сделками с недвижимостью. По открытым источникам, фирма была ликвидирована в 2016 году.
«Если у организации, выдающей займы, нет соответствующих документов из Центробанка, которые разрешают данную деятельность, то это незаконно», – прокомментировали Сиб.фм ситуацию в пресс-службе прокуратуры Дзержинского района.
Подобные случаи считаются систематическими, если происходят хотя бы три раза в год, добавили в прокуратуре. Всего ООО «Карузо» в период с прошлого года оформило 11 сделок по выдаче займов под залог материнского капитала.
Общий оборот от незаконной деятельности фирмы не комментируется. Известно, что на данный момент деятельность компании прекращена постановлением. В отношении директора «Карузо» возбудили административное дело по факту незаконной деятельности по предоставлению потребительских займов. Руководитель организации получил штраф в размере 20 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.
Напомним, прокуратура запретила сайт по продаже магнитов на счётчики.
Эмиль Фукс
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