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Агентство недвижимости незаконно выдавало займы под залог материнского капитала

Рубрика: общество, проиcшествия

25.09.2019 17:53

фото с сайта pixabay.com

Организация осуществляла незаконную деятельность с 2018 года; за это время успели оформить 11 договоров.

Компания «Карузо» выдавала на незаконной основе займы под залог недвижимости и материнского капитала. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области. Компания действовала в Новосибирске на протяжении года.

ООО «Карузо» зарегистрировано в «Спарк-Интерфакс» как фирма, занимающаяся сделками с недвижимостью. По открытым источникам, фирма была ликвидирована в 2016 году.

«Если у организации, выдающей займы, нет соответствующих документов из Центробанка, которые разрешают данную деятельность, то это незаконно», – прокомментировали Сиб.фм ситуацию в пресс-службе прокуратуры Дзержинского района.

Подобные случаи считаются систематическими, если происходят хотя бы три раза в год, добавили в прокуратуре. Всего ООО «Карузо» в период с прошлого года оформило 11 сделок по выдаче займов под залог материнского капитала.

Общий оборот от незаконной деятельности фирмы не комментируется. Известно, что на данный момент деятельность компании прекращена постановлением. В отношении директора «Карузо» возбудили административное дело по факту незаконной деятельности по предоставлению потребительских займов. Руководитель организации получил штраф в размере 20 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, прокуратура запретила сайт по продаже магнитов на счётчики.

 

Эмиль Фукс

Теги: материнский капитал Новосибирская область прокуратура

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