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Анастасия Заворотнюк оформила завещание в больнице

Рубрика: общество

25.09.2019 11:02

фото Анастасии Заворотнюк из аккаунта в Instagram

Актриса пришла в себя, но всё ещё очень слаба; родные тут же поспешили уладить бумажные вопросы.

Анастасия Заворотнюк пришла в сознание и оформила завещание прямо в больничной палате. Об этом сообщает издание «Дни.ру» со ссылкой на анонимный источник.

По словам знакомого с ситуацией человека, который пожелал оставить своё имя в тайне, родные и близкие актрисы поспешили уладить все бумажные вопросы сразу после того, как звезда сериала «Моя прекрасная няня» пришла в себя. Об этом шептались санитарки, которые якобы видели, как в больницу приходил нотариус.

В случае смерти артистки наследство между собой поделят две её дочери, сын, супруг Пётр Чернышов и мать. Эксперты оценивают всё имущество Заворотнюк в 500 миллионов рублей – сюда входят элитные квартиры в Ялте и Москве, машины и банковские счета.

Ранее Сиб.фм сообщал, что весной 2019 года Заворотнюк поставили смертельный диагноз «глиобластома» – это агрессивная форма опухоли головного мозга. Врачи из различных зарубежных клиник пытались вылечить актрису, однако это не принесло никаких результатов. От самой Анастасии и её близких не поступало никаких комментариев на этот счёт.

Напомним, 23 сентября стало известно, что врачи перестали бороться за жизнь Анастасии Заворотнюк.

 

Никита Минин

Теги: врачи медицина онкология

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сегодня 09:56 Общество 0 Коммент.

Работники гостиниц и общепита получают самые низкие зарплаты в Новосибирске

сегодня 09:48 Общество 0 Коммент.

Отопительный сезон официально стартовал в Новосибирске

сегодня 09:39 Общество 0 Коммент.

Эксперты Росконтроля составили чёрный список пицц

сегодня 09:13 Общество 0 Коммент.

Госслужащим в России подняли зарплату

сегодня 08:52 Общество 0 Коммент.

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сегодня 08:27 Общество 0 Коммент.

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сегодня 08:26 Общество 0 Коммент.

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сегодня 08:05 Общество 0 Коммент.

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Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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