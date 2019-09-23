Анастасия Заворотнюк оформила завещание в больнице

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Анастасия Заворотнюк оформила завещание в больницеРубрика: общество
25.09.2019 11:02
фото Анастасии Заворотнюк из аккаунта в Instagram
Актриса пришла в себя, но всё ещё очень слаба; родные тут же поспешили уладить бумажные вопросы.
Анастасия Заворотнюк пришла в сознание и оформила завещание прямо в больничной палате. Об этом сообщает издание «Дни.ру» со ссылкой на анонимный источник.
По словам знакомого с ситуацией человека, который пожелал оставить своё имя в тайне, родные и близкие актрисы поспешили уладить все бумажные вопросы сразу после того, как звезда сериала «Моя прекрасная няня» пришла в себя. Об этом шептались санитарки, которые якобы видели, как в больницу приходил нотариус.
В случае смерти артистки наследство между собой поделят две её дочери, сын, супруг Пётр Чернышов и мать. Эксперты оценивают всё имущество Заворотнюк в 500 миллионов рублей – сюда входят элитные квартиры в Ялте и Москве, машины и банковские счета.
Ранее Сиб.фм сообщал, что весной 2019 года Заворотнюк поставили смертельный диагноз «глиобластома» – это агрессивная форма опухоли головного мозга. Врачи из различных зарубежных клиник пытались вылечить актрису, однако это не принесло никаких результатов. От самой Анастасии и её близких не поступало никаких комментариев на этот счёт.
Напомним, 23 сентября стало известно, что врачи перестали бороться за жизнь Анастасии Заворотнюк.
Никита Минин
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