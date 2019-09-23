Apple выпустила iPad седьмого поколения с увеличенным экраном

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Планшет будет стоить 329 долларов; за дополнительный объём памяти придётся доплатить 100 долларов.

Компания Apple выпустила новый вариант фирменного планшета, сообщили на сайте ixbt.com. Новый гаджет станет седьмым в линейке iPad.

Устройство работает на базе SoC A10 Fusion, которая увидела свет вместе с выходом iPhone 7. Экран у нового IPad увеличился с 9,7 до 10,2 дюйма, а разрешение гаджета составляет 2160 на 1620 пикселей.

Пару недель назад компания Apple вместе со смартфонами линейки iPhone 11 представила новый планшет iPad седьмого поколения. Смартфоны поступили в продажу в прошлую пятницу, а планшет выходит сегодня.

iPad оснащён 8-мегапиксельной основной камерой и 1,2-мегапиксельной фронтальной. Также в комплекте идут стилус Apple Pencil первого поколения и выносная клавиатура Smart Keyboard. Для безопасной разблокировки гаджета в оснащении есть сканер отпечатков пальцев. Корпус устройства изготовлен из полностью переработанного алюминия. Вес не превышает 500 граммов.

Планшет с памятью в 32 Гб обойдётся в 329 долларов, а вариант с памятью в 128 Гб – в 429 долларов.

Напомним, в сентябре 2019 года Apple презентовала новый iPhone с тремя камерами.