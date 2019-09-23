Бес на свободе: лысого кота в татуировках ищут за полмиллиона рублей

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Бес на свободе: лысого кота в татуировках ищут за полмиллиона рублейРубрика: общество
25.09.2019 10:33
фото кота Беса в Instagram
На Урале мужчина пообещал круглую сумму тому, кто найдёт его питомца; хозяин считает, что животное украли.
Боксёр Рустам Шафиев предложил вознаграждение в 500 тысяч рублей тому, кто найдёт его любимого кота по кличке Бес. Информация появилась в группе Dark News в социальной сети «ВКонтакте».
Бес – настоящая звезда интернета. У него есть своя страничка в Instagram, на которую подписаны несколько тысяч человек. Кот покорил пользователей сети своим телом, которое полностью покрыто «тюремными» татуировками.
Об исчезновении домашнего питомца Рустам сообщил ещё 17 сентября, однако сейчас он решил перейти к более кардинальным действиям. По словам жителя Челябинской области, кот выпрыгнул из окна жилого дома. Его хозяин вместе с друзьями обшарил все ближайшие дворы, однако Беса словно след простыл.
Спортсмен считает, что его кота украли. По его мнению, деньги смогут развязать язык любому, кто знает что-либо о местонахождении кота в наколках.
Напомним, 19 сентября стало известно, что котёнка с врождённой патологией выбросили на улицу в Новосибирске.
Никита Минин
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