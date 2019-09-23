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Бес на свободе: лысого кота в татуировках ищут за полмиллиона рублей

Рубрика: общество

25.09.2019 10:33

фото кота Беса в Instagram

На Урале мужчина пообещал круглую сумму тому, кто найдёт его питомца; хозяин считает, что животное украли.

Боксёр Рустам Шафиев предложил вознаграждение в 500 тысяч рублей тому, кто найдёт его любимого кота по кличке Бес. Информация появилась в группе Dark News в социальной сети «ВКонтакте». 

Бес – настоящая звезда интернета. У него есть своя страничка в Instagram, на которую подписаны несколько тысяч человек. Кот покорил пользователей сети своим телом, которое полностью покрыто «тюремными» татуировками.

Об исчезновении домашнего питомца Рустам сообщил ещё 17 сентября, однако сейчас он решил перейти к более кардинальным действиям. По словам жителя Челябинской области, кот выпрыгнул из окна жилого дома. Его хозяин вместе с друзьями обшарил все ближайшие дворы, однако Беса словно след простыл.

Спортсмен считает, что его кота украли. По его мнению, деньги смогут развязать язык любому, кто знает что-либо о местонахождении кота в наколках. 

Напомним, 19 сентября стало известно, что котёнка с врождённой патологией выбросили на улицу в Новосибирске.

 

Никита Минин

Теги: поиски пропавших животные

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Ребёнок погиб из-за ошибки врача

сегодня 11:33 Общество 0 Коммент.

Мусорный полигон в Новосибирске продолжает тлеть

сегодня 11:22 Хроника 0 Коммент.

Еле скрутили: видео задержания пьяного водителя в Новосибирске выложили в сеть

сегодня 10:49 Хроника 0 Коммент.

Бес на свободе: лысого кота в татуировках ищут за полмиллиона рублей

сегодня 10:33 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:56 Общество 0 Коммент.

Работники гостиниц и общепита получают самые низкие зарплаты в Новосибирске

сегодня 09:48 Общество 0 Коммент.

Отопительный сезон официально стартовал в Новосибирске

сегодня 09:39 Общество 0 Коммент.

Эксперты Росконтроля составили чёрный список пицц

сегодня 09:13 Общество 0 Коммент.

Госслужащим в России подняли зарплату

сегодня 08:52 Общество 0 Коммент.

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сегодня 08:27 Общество 0 Коммент.

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сегодня 08:26 Общество 0 Коммент.

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сегодня 08:05 Общество 0 Коммент.

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Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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