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Что за гадость: Пакет обнаружил новосибирец в «Омском беконе»Рубрика: общество
25.09.2019 08:26
Фото из группы «Ревизорро Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте»
Полиэтиленовый пакет в составе бекона — это что-то новое; новосибирец поделился снимком несъедобного «ингредиента».
Фрагмент полиэтиленового пакета обнаружил покупатель в батоне «Омского бекона». Снимки продукта с неожиданным составом опубликованы в группе «Ревизорро Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».
На фото видно, что в составе бекона оказалось не просто едва заметное глазу «инородное тело», а пакет внушительных размеров.
Покупатель, аппетит которого был явно испорчен, сопроводил снимки комментарием — «Будьте внимательны!»
В комментариях к посту пользователи грустно шутят — «хорошо, что не палец».
Напомним, 2 августа Сиб.фм писал, что новосибирец нашёл червей в орешках, купленных в крупной торговой сети области.
Мария Машанова
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