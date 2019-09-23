Что за гадость: Пакет обнаружил новосибирец в «Омском беконе»

Фото из группы «Ревизорро Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте»

Полиэтиленовый пакет в составе бекона — это что-то новое; новосибирец поделился снимком несъедобного «ингредиента».

Фрагмент полиэтиленового пакета обнаружил покупатель в батоне «Омского бекона». Снимки продукта с неожиданным составом опубликованы в группе «Ревизорро Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

На фото видно, что в составе бекона оказалось не просто едва заметное глазу «инородное тело», а пакет внушительных размеров.

Покупатель, аппетит которого был явно испорчен, сопроводил снимки комментарием — «Будьте внимательны!»

В комментариях к посту пользователи грустно шутят — «хорошо, что не палец».

Напомним, 2 августа Сиб.фм писал, что новосибирец нашёл червей в орешках, купленных в крупной торговой сети области.