Дело об отравлении 24 детей в православной гимназии передали в СК

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Госпитализированы 11 учениц гимназии; столовая учреждения закрыта на карантин.

Следственный комитет проводит проверку по факту пищевого отравления 24 воспитанниц Женской православной гимназии в Иркутске. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Управление следственного комитета проверяет учебное заведение по факту оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Изъята документация учреждения, проводятся опросы учениц и персонала. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает Следком.

Сообщение об отравлении учениц гимназии в Иркутске появилось накануне вечером. Тогда пострадали 24 воспитанницы возрастом от 7 до 16 лет. Из них 11 госпитализированы. На данный момент известно, что одного ребёнка выписали из больницы.

Предварительная причина отравления – пирожные. Сейчас гимназия функционирует в штатном режиме, однако столовая заведения находится на карантине до выяснения всех обстоятельств происшествия.

Напомним, в конце августа в одной из кузбасских маршруток из-за возгорания пострадали двое детей.