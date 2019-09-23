Дело об отравлении 24 детей в православной гимназии передали в СК

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Дело об отравлении 24 детей в православной гимназии передали в СКРубрика: проиcшествия
25.09.2019 15:33
фото с сайта pixabay.com
Госпитализированы 11 учениц гимназии; столовая учреждения закрыта на карантин.
Следственный комитет проводит проверку по факту пищевого отравления 24 воспитанниц Женской православной гимназии в Иркутске. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Управление следственного комитета проверяет учебное заведение по факту оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Изъята документация учреждения, проводятся опросы учениц и персонала. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает Следком.
Сообщение об отравлении учениц гимназии в Иркутске появилось накануне вечером. Тогда пострадали 24 воспитанницы возрастом от 7 до 16 лет. Из них 11 госпитализированы. На данный момент известно, что одного ребёнка выписали из больницы.
Предварительная причина отравления – пирожные. Сейчас гимназия функционирует в штатном режиме, однако столовая заведения находится на карантине до выяснения всех обстоятельств происшествия.
Напомним, в конце августа в одной из кузбасских маршруток из-за возгорания пострадали двое детей.
Эмиль Фукс
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