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Дело об отравлении 24 детей в православной гимназии передали в СК

Рубрика: проиcшествия

25.09.2019 15:33

фото с сайта pixabay.com

Госпитализированы 11 учениц гимназии; столовая учреждения закрыта на карантин.

Следственный комитет проводит проверку по факту пищевого отравления 24 воспитанниц Женской православной гимназии в Иркутске. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Управление следственного комитета проверяет учебное заведение по факту оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Изъята документация учреждения, проводятся опросы учениц и персонала. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает Следком.

Сообщение об отравлении учениц гимназии в Иркутске появилось накануне вечером. Тогда пострадали 24 воспитанницы возрастом от 7 до 16 лет. Из них 11 госпитализированы. На данный момент известно, что одного ребёнка выписали из больницы. 

Предварительная причина отравления – пирожные. Сейчас гимназия функционирует в штатном режиме, однако столовая заведения находится на карантине до выяснения всех обстоятельств происшествия. 

Напомним, в конце августа в одной из кузбасских маршруток из-за возгорания пострадали двое детей. 

Эмиль Фукс

Теги: Иркутская область Следственный комитет пострадали дети

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сегодня 15:48 Политика 0 Коммент.

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сегодня 14:23 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 14:11 Общество 0 Коммент.

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сегодня 13:07 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 12:58 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 12:34 Общество 0 Коммент.

Названы самые дефицитные профессии в Новосибирске

сегодня 11:42 Общество 0 Коммент.

Ребёнок погиб из-за ошибки врача

сегодня 11:33 Общество 0 Коммент.

Мусорный полигон в Новосибирске продолжает тлеть

сегодня 11:22 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 10:49 Хроника 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

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Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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