«До встречи в суде»: сибиряк выложил в сеть откровенные фотографии своей бывшей

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«До встречи в суде»: сибиряк выложил в сеть откровенные фотографии своей бывшейРубрика: общество
25.09.2019 15:22
фото с сайта pixabay.com
Житель Алтайского края решил отомстить своей возлюбленной; теперь против него возбуждено уголовное дело.
В Заринске молодой человек так сильно разозлился из-за расставания с девушкой, что выложил в социальные сети её интимные фотографии. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по Алтайскому краю.
Правоохранители установили, что 30-летний парень на протяжении 3,5 года встречался с жительницей Залесовского района. Когда девушка бросила молодого человека, он решил отомстить возлюбленной и выложил в социальных сетях её откровенные фотографии. Таким образом мужчина с разбитым сердцем нарушил конституционное право на неприкосновенность частной жизни своей бывшей.
Молодой человек полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.
Напомним, в начале сентября блогерша из Кузбасса сделала откровенные фото на фоне Президентского училища.
Никита Минин
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