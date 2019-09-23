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«До встречи в суде»: сибиряк выложил в сеть откровенные фотографии своей бывшей

Рубрика: общество

25.09.2019 15:22

фото с сайта pixabay.com

Житель Алтайского края решил отомстить своей возлюбленной; теперь против него возбуждено уголовное дело.

В Заринске молодой человек так сильно разозлился из-за расставания с девушкой, что выложил в социальные сети её интимные фотографии. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по Алтайскому краю.

Правоохранители установили, что 30-летний парень на протяжении 3,5 года встречался с жительницей Залесовского района. Когда девушка бросила молодого человека, он решил отомстить возлюбленной и выложил в социальных сетях её откровенные фотографии. Таким образом мужчина с разбитым сердцем нарушил конституционное право на неприкосновенность частной жизни своей бывшей.

Молодой человек полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.

Напомним, в начале сентября блогерша из Кузбасса сделала откровенные фото на фоне Президентского училища. 

 

Никита Минин

Теги: Алтайский край фото

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«До встречи в суде»: сибиряк выложил в сеть откровенные фотографии своей бывшей

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сегодня 15:05 Экономика 0 Коммент.

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сегодня 14:59 Бизнес 0 Коммент.

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сегодня 14:35 Общество 0 Коммент.

Полицейские избили двоих людей за просьбу о помощи

сегодня 14:23 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы стали реже болеть сифилисом, но чаще страдать психическими расстройствами

сегодня 14:11 Общество 0 Коммент.

Живую анаконду покажут в Новосибирске

сегодня 13:57 Общество 0 Коммент.

Сибиряк прятал склад боеприпасов и контрабандного алкоголя

сегодня 13:07 Хроника 0 Коммент.

Красоток-брюнеток заподозрили в воровстве в Новосибирске

сегодня 12:58 Хроника 0 Коммент.

«Двуличный и безответственный человек»: жительница Новосибирска отсудила у бывшего мужа 4 миллиона рублей

сегодня 12:34 Общество 0 Коммент.

Названы самые дефицитные профессии в Новосибирске

сегодня 11:42 Общество 0 Коммент.

Ребёнок погиб из-за ошибки врача

сегодня 11:33 Общество 0 Коммент.

Мусорный полигон в Новосибирске продолжает тлеть

сегодня 11:22 Хроника 0 Коммент.

Еле скрутили: видео задержания пьяного водителя в Новосибирске выложили в сеть

сегодня 10:49 Хроника 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

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