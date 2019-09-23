«До встречи в суде»: сибиряк выложил в сеть откровенные фотографии своей бывшей

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Житель Алтайского края решил отомстить своей возлюбленной; теперь против него возбуждено уголовное дело.

В Заринске молодой человек так сильно разозлился из-за расставания с девушкой, что выложил в социальные сети её интимные фотографии. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по Алтайскому краю.

Правоохранители установили, что 30-летний парень на протяжении 3,5 года встречался с жительницей Залесовского района. Когда девушка бросила молодого человека, он решил отомстить возлюбленной и выложил в социальных сетях её откровенные фотографии. Таким образом мужчина с разбитым сердцем нарушил конституционное право на неприкосновенность частной жизни своей бывшей.

Молодой человек полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.

Напомним, в начале сентября блогерша из Кузбасса сделала откровенные фото на фоне Президентского училища.