«Двуличный и безответственный человек»: жительница Новосибирска отсудила у бывшего мужа 4 миллиона рублей

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Мужчина никак не участвовал в процессе воспитания сына; суд приговорил его к девяти месяцам исправительных работ.

Сибирячка подала в суд на бывшего мужа за то, что он не платил алименты. Орган постановил взыскать с нерадивого отца 4 миллиона рублей. Примечательно, что из них только 800 тысяч – основной долг, остальная сумма – неустойка.

Суд вынес решение о том, что мужчина должен выплатить круглую сумму ещё 20 июля 2018 года, однако на сегодняшний день из 4 миллионов своей бывшей жене он перевёл лишь 1 тысячу 600 рублей.

«Двуличный человек, безответственный и агрессивный. Никакого внимания к сыну он не проявляет, полтора года его не видел уже. Не интересуется даже, как дела у него», – так описывает бывшего супруга Татьяна, которая решила обратиться за помощью к юристам после того, как узнала от подруг, что женщина вполне может успешно добиться ареста имущества злостного неплательщика алиментов.

В мае этого года мужчину лишили родительских прав, а уже 24 сентября суд приговорил его к исправительным работам на срок 9 месяцев с удержанием 10 % заработка в пользу государства.

Напомним, 14 сентября стало известно, как алтайские пенсионеры отсудили у ЖКХ миллион рублей.