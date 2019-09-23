«Двуличный и безответственный человек»: жительница Новосибирска отсудила у бывшего мужа 4 миллиона рублей

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«Двуличный и безответственный человек»: жительница Новосибирска отсудила у бывшего мужа 4 миллиона рублейРубрика: общество
25.09.2019 12:34
фото с сайта pixabay.com
Мужчина никак не участвовал в процессе воспитания сына; суд приговорил его к девяти месяцам исправительных работ.
Сибирячка подала в суд на бывшего мужа за то, что он не платил алименты. Орган постановил взыскать с нерадивого отца 4 миллиона рублей. Примечательно, что из них только 800 тысяч – основной долг, остальная сумма – неустойка.
Суд вынес решение о том, что мужчина должен выплатить круглую сумму ещё 20 июля 2018 года, однако на сегодняшний день из 4 миллионов своей бывшей жене он перевёл лишь 1 тысячу 600 рублей.
«Двуличный человек, безответственный и агрессивный. Никакого внимания к сыну он не проявляет, полтора года его не видел уже. Не интересуется даже, как дела у него», – так описывает бывшего супруга Татьяна, которая решила обратиться за помощью к юристам после того, как узнала от подруг, что женщина вполне может успешно добиться ареста имущества злостного неплательщика алиментов.
В мае этого года мужчину лишили родительских прав, а уже 24 сентября суд приговорил его к исправительным работам на срок 9 месяцев с удержанием 10 % заработка в пользу государства.
Напомним, 14 сентября стало известно, как алтайские пенсионеры отсудили у ЖКХ миллион рублей.
Никита Минин
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