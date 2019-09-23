Экс-чиновник новосибирского Росреестра заплатит «десятину» за мошенничество с ущербом на полмиллиарда

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Тысячи гектаров земли под Новосибирском стоили государству более 560 миллионов рублей; суд заставил бывшего чиновника выплатить более 60 миллионов.

Администрация Толмачёвского сельсовета вернула лишь 60 млн рублей ущерба за отчуждение земли на полмиллиарда под Новосибирском. На днях пресс-служба Заельцовского районного суда сообщила о результате рассмотрения апелляции.

Скандал с землёй начался в мае 2016 года – тогда МВД арестовала замглавы управления Росреестра по Новосибирской области Дмитрия Ламерта по подозрению в мошенничестве на 560 млн рублей. По данным следствия, в августе 2013 года чиновник предоставил своему подчинённому подложные сведения о земельном участке в Толмачёвском сельсовете, в результате участок площадью более 1,7 тысячи гектаров оказался в пользовании ЗАО «Пригородное».

Следователи оценили ущерб государству в 560 млн рублей, второй обвиняемый – руководитель ЗАО «Пригородное» Иван Ярошевский, успел сбежать в Аргентину. На суде обвиняемый сообщал СМИ, что якобы стал жертвой заказного уголовного дела со стороны владельцев крупных торговых сетей, которые наняли своим представителем Ивана Старикова.

В июне 2018 года суд признал Дмитрия Ламерта виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорил к четырём годам лишения свободы и штрафу в один миллион рублей. В феврале 2019 года «Коммерсант-СибирЪ» сообщал, что суд пересчитал срок в СИЗО по так называемому закону «день за полтора» и выпустил Дмитрия Ламерта на свободу. Другой обвиняемый – Иван Ярошевский, до сих пор не экстрадирован из Аргентины.

В конце марта администрация Толмачёвского сельсовета решила взыскать ущерб через суд и подала иск на 280,8 млн рублей. Решением от 10 июня 2019 года Заельцовский районный суд частично удовлетворил иск и назначил Дмитрию Ламерту выплатить более 60,4 млн рублей.

«Департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области подал апелляционную жалобу на указанное решение. 10 сентября судебная коллегия по гражданским делам Новосибирского областного суда оставила решение Заельцовского районного суда без изменений», – сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, 25 сентября новосибирская чиновница ответила за миллионные хищения с «айфоном».