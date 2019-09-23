Еле скрутили: видео задержания пьяного водителя в Новосибирске выложили в сеть

ФОТО С САЙТА ASTROMERIDIAN.RU, из группы «Новосибирская служба эвакуации АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

Очевидцы утверждают, что пьяный водитель в Новосибирске повредил три автомобиля, прежде чем его догнали инспекторы ГИБДД; в момент задержания мужчина кричал и сопротивлялся.

Видео задержания пьяного водителя, который, по словам очевидцев, протаранил несколько автомобилей в Октябрьском районе Новосибирска, появилось в сети. Мужчина кричит и пытается вырваться от сотрудников, а оказавшись в машине ДПС, засыпает. Кадры поимки неадекватного автомобилиста опубликованы в группе «Новосибирская служба эвакуации АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщили подписчики паблика, инцидент произошёл вечером 24 сентября на улице Кирова, у дома № 113. По словам очевидцев, перед задержанием водитель «зацепил» две припаркованные машины, после чего врезался в третью.

Как сообщил корреспонденту Сиб.фм инспектор группы пропаганды ГИБДД Новосибирска Владислав Савченков, инцидент действительно имел место. Полицейские остановили автомобиль Renault LOGAN, водитель которого был пьян, но отказался от медицинского освидетельствования.

«После попытки оказать сопротивление мужчина был доставлен в отдел», – уточнил Савченков.

Он также отметил, что информация о причастности задержанного к повреждению других авто сейчас проверяется.

Напомним, 25 сентября Сиб.фм рассказывал, как пьяный сибиряк пытался устроить «теракт» при помощи мёртвого голубя и груш.