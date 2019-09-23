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Фейковый сбор средств по делу Павла Устинова раскрыли в Новосибирске

Рубрика: политика, общество

25.09.2019 15:48

ФОТО TWITTER.COM

Неизвестные взломали аккаунт известного оппозиционного рок-музыканта Александра Романовского; настоящий фигурант «Московского дела» Павел Устинов уже отпущен из СИЗО.

Неизвестные взломали аккаунт новосибирского рок-музыканта в надежде заработать на протестных новосибирцах. Сегодня, 25 сентября, Александр Романовский рассказал Сиб.фм, как стал жертвой целенаправленного взлома.

Неизвестные воспользовались страницей Александра Романовского и создали беседу «ВКонтакте», где опубликовали сообщение со ссылкой на сторонний сайт. 

«Всем привет. Как вы знаете недавно прошли митинги, и многих ребят наших с вами соотечественников не законно задержали, сфабриковали дело по надуманной статье и держат в неволе. Мой хороший друг так же сейчас находится под следствием из-за того что он якобы ударил росгвардейца. Парню 31 год, есть семья и маленький ребёнок. Не оставайтесь равнодушными, в такую ситуацию может попасть каждый из нас», – написали со страницы Александра Романовского (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. Сиб.фм). 

Администрация «ВКонтакте» автоматически предупредила всех, кто нажал на ссылку, об угрозе фишинга со стороны этого сайта.

«Дословно. Если что, я тебя никуда не приглашал, всякие там беседы («ВКонтакте») и тд)).****** («Взломали» – прим. Сиб.фм) и меня в этом тупом «ВК» каким-то хитрым образом)», – сообщил Сиб.фм Александр Романовский.

Текст рассылки отсылает к делу актёра Павла Устинова, осуждённого на 3,5 года реального лишения свободы за якобы вывихнутое плечо росгвардейца. Дело вызвало широкий общественный резонанс из-за ошибок следствия, и адвокаты добились изменения ареста в СИЗО на подписку о невыезде ещё 20 сентября.

Возможно, взлом был таргетированным – в Новосибирске Александр Романовский когда-то возглавлял несколько музыкальных групп протестного характера, игравших в жанре производных от панка, а его подписчики активно репостили новости по делу Устинова. Так или иначе, участники беседы сразу засомневались в правдивости сообщения и начали шутить.

«Я уж подумала, совсем Романовский в своей Москве оскотинился, орфографию позабыл», – написала Юлия Александрова.

«А мне кажется, красиво: Саша такой модный, борется с властью…» – прокомментировал Денис Обуховский.

Напомним, в начале сентября фейк об отравлении «Тархуном» возмутил соцсети под Новосибирском.

Никита Манько

Теги: суд скандалы соцсети фейк

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