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Госслужащим в России подняли зарплату

Рубрика: общество

25.09.2019 08:52

ФОТО PIXABAY.COM

Дипломатические работники и чиновники федеральных госструктур с 1 октября начнут получать повышенную зарплату; сообществующий документ подписал глава государства. 

Зарплата дипломатических работников российского МИДа, а также диппредставительств и консульств с 1 октября вырастет в 1,04 раза. Указ об этом подписал президент страны Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. 

Кроме того, больше получать начнут и федеральные государственные гражданские служащие. 

Указ глава государства подписал 19 сентября. 

По данным издания «Знак», предыдущее повышение окладов госслужащих — на 4 % — случилось в январе 2018 года. При том, что средняя зарплата федеральных госслужащих итак составляет 126 тысяч рублей. 

Напомним, 20 сентября Сиб.фм сообщал, что, по данным Росстата, только один регион Сибири — Красноярский край — вошёл в число субъектов с высокими зарплатами населения. 

Мария Машанова

Теги: зарплата чиновники Путин Владимир

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сегодня 07:40 Общество 0 Коммент.

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сегодня 06:00 Общество 0 Коммент.

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вчера 20:22 Общество 0 Коммент.

Пропавшую в красноярской тайге семью с ребёнком нашли полицейские

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вчера 19:43 Общество 0 Коммент.

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вчера 17:59 Общество 0 Коммент.

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вчера 17:45 Общество 0 Коммент.

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вчера 17:24 Культура 0 Коммент.

Мобильные бригады активно оказывают помощь пожилым жителям сёл Новосибирской области

вчера 17:23 Политика 0 Коммент.

В Новосибирске горит 3000 квадратных метров мусора

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Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

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