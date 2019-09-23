Госслужащим в России подняли зарплату

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Дипломатические работники и чиновники федеральных госструктур с 1 октября начнут получать повышенную зарплату; сообществующий документ подписал глава государства.

Зарплата дипломатических работников российского МИДа, а также диппредставительств и консульств с 1 октября вырастет в 1,04 раза. Указ об этом подписал президент страны Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Кроме того, больше получать начнут и федеральные государственные гражданские служащие.

Указ глава государства подписал 19 сентября.

По данным издания «Знак», предыдущее повышение окладов госслужащих — на 4 % — случилось в январе 2018 года. При том, что средняя зарплата федеральных госслужащих итак составляет 126 тысяч рублей.

Напомним, 20 сентября Сиб.фм сообщал, что, по данным Росстата, только один регион Сибири — Красноярский край — вошёл в число субъектов с высокими зарплатами населения.