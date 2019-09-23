Грецкие орехи остановят возрастной набор веса

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Грецкие орехи остановят возрастной набор весаРубрика: общество
26.09.2019 07:31
фото pixabay.com
Учёные рассказали, сколько орехов нужно съедать в день, чтобы влезть в одежду прошлых лет.
Американские учёные, после анализа данных более 150 тысяч добровольцев-участников эксперимента, пришли к выводу, что постоянное потребление грецкого ореха снижает возрастной набор веса.
Сравнив данные диет добровольцев, учёные подсчитали, что в день необходимо съедать всего 14 граммов грецкого ореха. Специалисты установили, что в вопросе похудения грецкий орех дал фору фундуку и кешью, которые часто включают в диеты.
Напомним, в начале сентября учёные назвали продукты, которые можно есть на ночь.
Татьяна Картавых
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