Грецкие орехи остановят возрастной набор веса

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Учёные рассказали, сколько орехов нужно съедать в день, чтобы влезть в одежду прошлых лет.

Американские учёные, после анализа данных более 150 тысяч добровольцев-участников эксперимента, пришли к выводу, что постоянное потребление грецкого ореха снижает возрастной набор веса.

Сравнив данные диет добровольцев, учёные подсчитали, что в день необходимо съедать всего 14 граммов грецкого ореха. Специалисты установили, что в вопросе похудения грецкий орех дал фору фундуку и кешью, которые часто включают в диеты.

Напомним, в начале сентября учёные назвали продукты, которые можно есть на ночь.