«Котопёс» из кафе под Новосибирском растрогал соцсети

Дружба щенка и котёнка удивила посетителей придорожного кафе; заведение закрывается на зиму и добровольцы ищут хозяев.

Жители Искитима нашли героев популярного мультфильма «Котопёс» о дружбе кошки с собакой и попытались пристроить их. Сегодня, 25 сентября видео очевидцев появилось в городском паблике «Подслушано в Искитиме».

Работники местного кафе рассказали, что рыжий котёнок и чёрно-рыжий щенок как неразлучные друзья приходят в поисках пищи, ведут себя дружелюбно и сами подходят к людям за едой.

«Разговаривал с работником кафе, он сказал, что это не их питомцы, и зимой кафе закрывается. Кто потерял? Лишая и болячек лет», – написал автор поста под никнеймом No Reason.

Подписчики сообщества начали писать умильные комментарии и просить забрать хвостатых друзей на зимовку. В Искитиме нет городского приюта бездомных животных, как и приюта зоозащитников – ближайшие центра помощи животным находятся в Академгородке, на территории Новосибирска.

Автор сообщения не стал называть точный адрес кафе из опасений, что животному могут навредить.

Напомним, в конце апреля житель Искитима обнаружил «гнездо» с щенятами.