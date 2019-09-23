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«Котопёс» из кафе под Новосибирском растрогал соцсети

Рубрика: общество

25.09.2019 20:40

Дружба щенка и котёнка удивила посетителей придорожного кафе; заведение закрывается на зиму и добровольцы ищут хозяев. 

Жители Искитима нашли героев популярного мультфильма «Котопёс» о дружбе кошки с собакой и попытались пристроить их. Сегодня, 25 сентября видео очевидцев появилось в городском паблике «Подслушано в Искитиме».

Работники местного кафе рассказали, что рыжий котёнок и чёрно-рыжий щенок как неразлучные друзья приходят в поисках пищи, ведут себя дружелюбно и сами подходят к людям за едой.

«Разговаривал с работником кафе, он сказал, что это не их питомцы, и зимой кафе закрывается. Кто потерял? Лишая и болячек лет», – написал автор поста под никнеймом No Reason.

Подписчики сообщества начали писать умильные комментарии и просить забрать хвостатых друзей на зимовку. В Искитиме нет городского приюта бездомных животных, как и приюта зоозащитников – ближайшие центра помощи животным находятся в Академгородке, на территории Новосибирска.

Автор сообщения не стал называть точный адрес кафе из опасений, что животному могут навредить.

Напомним, в конце апреля житель Искитима обнаружил «гнездо» с щенятами.

Никита Манько

Теги: собаки волонтёры кошки соцсети

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Лента новостей

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Одинокая девочка из Новосибирска написала лучшую картину о лесных пожарах в Сибири

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сегодня 18:31 Политика 0 Коммент.

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сегодня 16:43 Общество 0 Коммент.

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сегодня 16:21 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 15:33 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 15:22 Общество 0 Коммент.

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сегодня 14:59 Бизнес 0 Коммент.

Сибиряк зарезал своего пятилетнего сына

сегодня 14:47 Хроника 0 Коммент.

Страшнее рака: врачи составили список опаснейших болезней

сегодня 14:35 Общество 0 Коммент.

Полицейские избили двоих людей за просьбу о помощи

сегодня 14:23 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы стали реже болеть сифилисом, но чаще страдать психическими расстройствами

сегодня 14:11 Общество 0 Коммент.

Живую анаконду покажут в Новосибирске

сегодня 13:57 Общество 0 Коммент.

Новосибирский борец Роман Власов женился на чемпионке мира

сегодня 13:16 Общество 0 Коммент.

Сибиряк прятал склад боеприпасов и контрабандного алкоголя

сегодня 13:07 Хроника 0 Коммент.

Красоток-брюнеток заподозрили в воровстве в Новосибирске

сегодня 12:58 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцев пригласили оценить Volkswagen Polo Football Edition в эксклюзивном исполнении

сегодня 12:49 Авто 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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