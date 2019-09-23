«Котопёс» из кафе под Новосибирском растрогал соцсети

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«Котопёс» из кафе под Новосибирском растрогал соцсетиРубрика: общество
25.09.2019 20:40
Дружба щенка и котёнка удивила посетителей придорожного кафе; заведение закрывается на зиму и добровольцы ищут хозяев.
Жители Искитима нашли героев популярного мультфильма «Котопёс» о дружбе кошки с собакой и попытались пристроить их. Сегодня, 25 сентября видео очевидцев появилось в городском паблике «Подслушано в Искитиме».
Работники местного кафе рассказали, что рыжий котёнок и чёрно-рыжий щенок как неразлучные друзья приходят в поисках пищи, ведут себя дружелюбно и сами подходят к людям за едой.
«Разговаривал с работником кафе, он сказал, что это не их питомцы, и зимой кафе закрывается. Кто потерял? Лишая и болячек лет», – написал автор поста под никнеймом No Reason.
Подписчики сообщества начали писать умильные комментарии и просить забрать хвостатых друзей на зимовку. В Искитиме нет городского приюта бездомных животных, как и приюта зоозащитников – ближайшие центра помощи животным находятся в Академгородке, на территории Новосибирска.
Автор сообщения не стал называть точный адрес кафе из опасений, что животному могут навредить.
Напомним, в конце апреля житель Искитима обнаружил «гнездо» с щенятами.
Никита Манько
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