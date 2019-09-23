Красоток-брюнеток заподозрили в воровстве в Новосибирске

фото ГУ МВД РФ по Новосибирской области

В Новосибирске полиция объявила в розыск двух девушек; красоток подозревают в краже продуктов.

ГУ МВД по Новосибирской области объявил установление личностей и розыск двух девушек с похожей внешностью и аналогичными действиями. Обеих сибирячек подозревают в краже продуктов питания в супермаркете на улице Красноярской в Железнодорожном районе Новосибирска. Заявитель сообщил о краже продуктов на сумму около 4 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. Полиция просит всех, кто узнал предполагаемых воровок, сообщить по телефонам: 232-20-85, 8 996 376-36-89.

Напомним, в начале августа в Новосибирске объявили в розыск вора-гурмана.