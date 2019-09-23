Мошенники-адвокаты три года орудуют в Новосибирске

4 балла
+11
63.71 70.02
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Новосибирский борец Роман Власов женился на чемпионке мира

сегодня 13:16 Общество 0 Коммент.

Сибиряк прятал склад боеприпасов и контрабандного алкоголя

сегодня 13:07 Хроника 0 Коммент.

Красоток-брюнеток заподозрили в воровстве в Новосибирске

сегодня 12:58 Хроника 0 Коммент.

«Двуличный и безответственный человек»: жительница Новосибирска отсудила у бывшего мужа 4 миллиона рублей

сегодня 12:34 Общество 0 Коммент.

Названы самые дефицитные профессии в Новосибирске

сегодня 11:42 Общество 0 Коммент.

Ребёнок погиб из-за ошибки врача

сегодня 11:33 Общество 0 Коммент.

Мусорный полигон в Новосибирске продолжает тлеть

сегодня 11:22 Хроника 0 Коммент.

Еле скрутили: видео задержания пьяного водителя в Новосибирске выложили в сеть

сегодня 10:49 Хроника 0 Коммент.

Бес на свободе: лысого кота в татуировках ищут за полмиллиона рублей

сегодня 10:33 Общество 0 Коммент.

Обвинённый в ударе новосибирского чиновника депутат Дамаев написал заявление о клевете

сегодня 10:14 Политика 0 Коммент.

В России пополнился список «роскошных» автомобилей

сегодня 10:07 Авто 0 Коммент.

От отравления в православной гимназии пострадали 24 ребёнка

сегодня 09:56 Общество 0 Коммент.

Работники гостиниц и общепита получают самые низкие зарплаты в Новосибирске

сегодня 09:48 Общество 0 Коммент.

Отопительный сезон официально стартовал в Новосибирске

сегодня 09:39 Общество 0 Коммент.

Эксперты Росконтроля составили чёрный список пицц

сегодня 09:13 Общество 0 Коммент.

Госслужащим в России подняли зарплату

сегодня 08:52 Общество 0 Коммент.

Алтайский водопад вошёл в топ-5 самых красивых в России

сегодня 08:27 Общество 0 Коммент.

Что за гадость: пакет обнаружил новосибирец в «Омском беконе»

сегодня 08:26 Общество 0 Коммент.

Жительница Новосибирска на день опоздала в отпуск из-за долга по кредиту

сегодня 08:05 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Мошенники-адвокаты три года орудуют в Новосибирске

Рубрика: общество, проиcшествия

25.09.2019 12:06

фото с сайта pixabay.com

Известно как минимум о трёх тысячах подобных случаев; мошенники выдают себя за сотрудников Министерства юстиции.

Злоумышленники просят перевести деньги на личные счета за якобы предоставленные адвокатские услуги. Об этом со ссылкой на статистику Минюста России сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области. 

Мошенники звонят жителям разных регионов, и предлагают вернуть потраченные на адвокатов деньги и стать потерпевшими в уголовном судопроизводстве. Для этих целей людей просят направить заявление на получение бесплатного адвоката в Министерство юстиции. Затем злоумышленники звонят жителям, представляясь адвокатами, и под разными предлогами заставляют тех переводить деньги за услуги на личный счёт.

За последние три года Министерство юстиции зарегистрировало не менее трёх тысяч подобных заявлений. О многочисленный случаях заявляет и Следственный комитет России. Сейчас МВД России проводит проверку заявлений, поступивших от пострадавших. Также за делом следит Генеральная прокуратура РФ.

Напомним, в августе новосибирцев предупреждали о мошенниках, которые маскируются под работников Фонда социального страхования. 

Эмиль Фукс

Теги: Новосибирская область мошенники

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Новосибирский борец Роман Власов женился на чемпионке мира

сегодня 13:16 Общество 0 Коммент.

Сибиряк прятал склад боеприпасов и контрабандного алкоголя

сегодня 13:07 Хроника 0 Коммент.

Красоток-брюнеток заподозрили в воровстве в Новосибирске

сегодня 12:58 Хроника 0 Коммент.

«Двуличный и безответственный человек»: жительница Новосибирска отсудила у бывшего мужа 4 миллиона рублей

сегодня 12:34 Общество 0 Коммент.

Названы самые дефицитные профессии в Новосибирске

сегодня 11:42 Общество 0 Коммент.

Ребёнок погиб из-за ошибки врача

сегодня 11:33 Общество 0 Коммент.

Мусорный полигон в Новосибирске продолжает тлеть

сегодня 11:22 Хроника 0 Коммент.

Еле скрутили: видео задержания пьяного водителя в Новосибирске выложили в сеть

сегодня 10:49 Хроника 0 Коммент.

Бес на свободе: лысого кота в татуировках ищут за полмиллиона рублей

сегодня 10:33 Общество 0 Коммент.

Обвинённый в ударе новосибирского чиновника депутат Дамаев написал заявление о клевете

сегодня 10:14 Политика 0 Коммент.

В России пополнился список «роскошных» автомобилей

сегодня 10:07 Авто 0 Коммент.

От отравления в православной гимназии пострадали 24 ребёнка

сегодня 09:56 Общество 0 Коммент.

Работники гостиниц и общепита получают самые низкие зарплаты в Новосибирске

сегодня 09:48 Общество 0 Коммент.

Отопительный сезон официально стартовал в Новосибирске

сегодня 09:39 Общество 0 Коммент.

Эксперты Росконтроля составили чёрный список пицц

сегодня 09:13 Общество 0 Коммент.

Госслужащим в России подняли зарплату

сегодня 08:52 Общество 0 Коммент.

Алтайский водопад вошёл в топ-5 самых красивых в России

сегодня 08:27 Общество 0 Коммент.

Что за гадость: пакет обнаружил новосибирец в «Омском беконе»

сегодня 08:26 Общество 0 Коммент.

Жительница Новосибирска на день опоздала в отпуск из-за долга по кредиту

сегодня 08:05 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
17.09.2019

Стратегия не прошла

У законодателей есть вопросы к плану развития Новосиби...

Читать далее
Image
09.09.2019

С чистого листа

Почти адское количество мусора убрали с берега Оби...

Читать далее
Image
12.08.2019

Культура городских террас

Квартира с собственным приусадебным участк...

Читать далее
Image
24.07.2019

«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет

Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...

Читать далее
Image
21.06.2019

Миллиарды на наказы

Денег добавили, но нужно ещё больше

Читать далее
Image
19.06.2019

Автобус дальше не идёт

Почему власти районов Новосибирской области и пер...

Читать далее

Новости по теме

Новосибирский борец Роман Власов женился на чемпионке мира сегодня 13:16 Красоток-брюнеток заподозрили в воровстве в Новосибирске сегодня 12:58 Новосибирцев пригласили оценить Volkswagen Polo Football Edition в эксклюзивном исполнении сегодня 12:49 «Двуличный и безответственный человек»: жительница Новосибирска отсудила у бывшего мужа 4 миллиона рублей сегодня 12:34

Популярное

Image

Масштабные вырубки леса показали в сети

Image

«Упитанного мутанта» выловила в реке сибирячка

Image

Новосибирский автодом из «ГАЗели» покорил YouTube

Image

Врачи перестали бороться за жизнь Анастасии Заворотнюк

Image

Анастасия Заворотнюк оформила завещание в больнице

Image

От Новосибирска-Главного до автовокзала запустили шаттл

Image

Пропавшая в тайге пенсионерка найдена мёртвой под Новосибирском

Image

Пожилого новосибирца убили и закопали на кладбище

Image

«Чрезвычайно опасная непогода»: МЧС советует новосибирцам не выхо...

Image

МЧС: ночной ураган надвигается на Новосибирск

Image

Надвижка левой плети моста через реку Иню закончилась в Новосибир...

Image

Спецназовец-выпускник Новосибирского военного училища работает ма...

Image

Чем кормить внуков-веганов советским бабушкам, показали в Новосиб...