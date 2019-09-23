Мошенники-адвокаты три года орудуют в Новосибирске

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Мошенники-адвокаты три года орудуют в НовосибирскеРубрика: общество, проиcшествия
25.09.2019 12:06
фото с сайта pixabay.com
Известно как минимум о трёх тысячах подобных случаев; мошенники выдают себя за сотрудников Министерства юстиции.
Злоумышленники просят перевести деньги на личные счета за якобы предоставленные адвокатские услуги. Об этом со ссылкой на статистику Минюста России сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.
Мошенники звонят жителям разных регионов, и предлагают вернуть потраченные на адвокатов деньги и стать потерпевшими в уголовном судопроизводстве. Для этих целей людей просят направить заявление на получение бесплатного адвоката в Министерство юстиции. Затем злоумышленники звонят жителям, представляясь адвокатами, и под разными предлогами заставляют тех переводить деньги за услуги на личный счёт.
За последние три года Министерство юстиции зарегистрировало не менее трёх тысяч подобных заявлений. О многочисленный случаях заявляет и Следственный комитет России. Сейчас МВД России проводит проверку заявлений, поступивших от пострадавших. Также за делом следит Генеральная прокуратура РФ.
Напомним, в августе новосибирцев предупреждали о мошенниках, которые маскируются под работников Фонда социального страхования.
Эмиль Фукс
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