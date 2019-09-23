Мусорный полигон в Новосибирске продолжает тлеть

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Мусорный полигон в Новосибирске продолжает тлетьРубрика: проиcшествия
25.09.2019 11:22
Фото ГУ МЧС НСО
Открытое возгорание ликвидировали вчера; пожарные второй день проливают территорию.
Специалисты продолжают заливать территорию загоревшегося накануне мусорного полигона «Левобережный». Как сообщили Сиб.фм в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, открытое возгорание ликвидировали 24 сентября в 14:27. В тот же день спасатели начали проливать очаги возгорания и подвозить грунт для уплотнения мусора. На данный момент на территории продолжает работать спецтехника.
Ранее пресс-служба мэрии Новосибирска публиковала данные о возгорании на площади 3000 квадратных метров. В МЧС информацию не подтвердили.
«На территории полигона работают наши сотрудники. Они передают о ликвидации открытого горения на площади 500 квадратных метров», – сообщили Сиб.фм в пресс-службе ведомства.
Подробности происшествия и причины возгорания выясняются.
Напомним, 16 сентября в Кольцове загорелся центр вирусологии и биотехнологии «Вектор».
Эмиль Фукс
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