Мусорный полигон в Новосибирске продолжает тлеть

Фото ГУ МЧС НСО

Открытое возгорание ликвидировали вчера; пожарные второй день проливают территорию.

Специалисты продолжают заливать территорию загоревшегося накануне мусорного полигона «Левобережный». Как сообщили Сиб.фм в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, открытое возгорание ликвидировали 24 сентября в 14:27. В тот же день спасатели начали проливать очаги возгорания и подвозить грунт для уплотнения мусора. На данный момент на территории продолжает работать спецтехника.

Ранее пресс-служба мэрии Новосибирска публиковала данные о возгорании на площади 3000 квадратных метров. В МЧС информацию не подтвердили.

«На территории полигона работают наши сотрудники. Они передают о ликвидации открытого горения на площади 500 квадратных метров», – сообщили Сиб.фм в пресс-службе ведомства.

Подробности происшествия и причины возгорания выясняются.

Напомним, 16 сентября в Кольцове загорелся центр вирусологии и биотехнологии «Вектор».