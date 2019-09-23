Мужчина зарезал ножом свою девушку и её четырёхлетнюю дочь

скриншот и видео пресс-службы ГУ МВД по Красноярскому краю

Сотрудники уголовного розыска в Красноярске раскрыли тяжкое преступление; погибли мать с ребёнком.

Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве 28-летней женщины и её четырёхлетней дочки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю.

Накануне вечером в полицию обратилась женщина, которая заявила, что из соседней квартиры исходит ужасный запах. Приехавшие сотрудники полиции вскрыли дверь и обнаружили там два тела. Экспертиза установила, что мать с ребёнком скончались от многочисленных ударов ножом примерно неделю назад.

По горячим следам оперативники задержали 22-летнего подозреваемого, который признался в совершении преступления. По его словам, на убийство юношу толкнула ревность.

Против мужчины возбуждено уголовное дело. Теперь ему грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, ранее стало известно, что сибиряк убил своего пятилетнего сына.