На конференции в Новосибирске соберутся интернет-маркетологи

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На конференции в Новосибирске соберутся интернет-маркетологиРубрика: бизнес
25.09.2019 14:59
Фото предоставлено организатором конференции
В течение двух дней, с 13 по 14 ноября, в Новосибирске будет проходить пятая Сибирская конференция «Эффективный интернет-маркетинг: как получить результат» – eMarketingSib 2019; организаторами выступили Obuv Rossii Conference и e-commerce клуб «Сибирь». Мероприятие соберёт более 150 специалистов по интернет-маркетингу со всей Сибири.
На конференции более 150 участников обсудят актуальные тренды в сфере интернет-маркетинга, новые фишки, технологии и инструменты, которые можно использовать и внедрять уже сегодня, чтобы повышать продажи. Мероприятие поможет выбрать те инструменты онлайн-продвижения, которые требуют меньше всего затрат и приносят больше всего результатов, тем самым позволяя корректировать и оптимизировать реализуемые рекламные кампании и повышать их эффективность.
Первый день конференции включает пленарные заседания и дискуссии, в рамках которых выступят эксперты из ведущих федеральных и региональных компаний, таких как Tele2, «Юничел», «ВЕК Косметик», DeltaClick, «Первый ОФД», «Космос-Веб», IT Construct, Idea Nova, Let`s Rock и другие. В ходе выступлений спикеры поделятся опытом реализации проектов в интернет-среде, расскажут о трендах и успешных кейсах. Программа включает такие основные блоки, как технологии и тренды, данные и аналитика, сайт и мобильные коммуникации, продвижение и эффективные инструменты, коммуникации с клиентами и персонализированный маркетинг.
Роман Петров, директор компании ITConstruct, делится своим мнением о конференции: «У нас в Сибири в целом и Новосибирске в частности есть определённый дефицит мультиформатных конференций, когда вы одновременно можете и узнать о новинках рынка интернет-маркетинга, и получить опыт реальных игроков рынка, а также обсудить возникающие ситуации с другими участниками. Если вы являетесь владельцем или маркетологом интернет-проекта, особенно в e-commerce, – рекомендую эту конференцию как площадку, на которой можно обменяться опытом и зарядиться идеями на ближайшие "полгода-год"».
Второй день конференции – это мастер-классы, которые предполагают более детальную проработку отдельных элементов, инструментов и технологий интернет-маркетинга. Будут разбираться такие темы, как фишки и тренды таргетированной рекламы, быстрая и эффективная работа с лидами, новые подходы в email-маркетинге, продвижение в Instagram и Facebook, веб-аналитика и др. С мастер-классом на тему «Сторителлинг в SMM как способ забрендировать дофамин» выступит Алексей Мишенин, креативный директор digital-агентства Wow (AG Deltaplan), Новосибирск. Алексей расскажет о том, как устроена грамотная работа над SMM-проектом: аудитория, культурный код и tone of voice, что такое сторителлинг в SMM и почему он работает (немного про нейрофизиологию), зачем бренду рассказывать истории (отстройка от конкурентов, лояльность и креатив, бесплатное медиа), как создавать истории: креативные подходы и методы.
Более подробная информация о конференции и условиях участия на сайте конференции.
Анатолий Якимов
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