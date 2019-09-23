Названы самые дефицитные профессии в Новосибирске

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Врачи и слесари оказались самыми востребованными специалистами в Новосибирске; на каждого представителя этих профессий приходится в среднем по две вакансии.

Названы специалисты, которые точно не останутся без работы в Новосибирске. В топе самых востребованных – врачи и слесари, спрос на которых почти вдвое выше предложения. Такие данные публикует пресс-служба онлайн-рекрутинг платформы HeadHunter.

Также в списке дефицитных специалистов вошли сварщики, грузчики, сборщики, разнорабочие, операторы станков и повара.

«Кризис с рабочим персоналом 0 уже реальность», – уверены рекрутеры.

Одновременно по числу опубликованных вакансий в Новосибирске лидируют менеджеры, программисты и разработчики, продавцы. В топ-10 востребованных специальностей вошли также водители, бухгалтеры, инженеры.

Напомним, 25 сентября Сиб.фм писал о том, представители каких профессий в Новосибирске получают самые низкие зарплаты.