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Не пристёгнутая семья новосибирцев серьёзно пострадала в массовом ДТП

Рубрика: проиcшествия

25.09.2019 18:51

Фото предоставлено отделом пропаганды ГИБДД по Новосибирску

Водитель Nissana вылетел на встречку, после чего пять машин столкнулись по пути с «Родников»; семья перевозила полуторагодовалого ребёнка без автокресла.

Серьёзное ДТП с участием пяти машин парализовало путь в сторону «Родников» в час пик. Сегодня, 25 сентября в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области рассказали Сиб.фм подробности массового столкновения.

Nissan Wingroad ехал по улице Краузе со стороны «Родников», затем вылетел на встречную полосу и врезался в Toyota Carina. От удара Toyota по инерции врезалась в Volkswagen, который ударил Reno. В образовавшуюся «свалку» на скорости влетает Nissan Premierа, который от удара опрокинулся на бок.

В результате массового ДТП пострадали четыре человека: водитель Toyota Carina и семья из Nissan Wingroad – отец, мать и полуторагодовалый ребёнок, который ехал без автокресла. 

На месте работают экипажи ГИБДД, инспекторы устанавливают все обстоятельства аварии и характер травм участников. Отряд пропаганды ГИБДД по Новосибирску напоминает, что ПДД требует пользоваться ремнями безопасности и перевозить детей в специальном удерживающем устройстве (автокресле).

Напомним, 15 сентября ребёнок впал в кому и потерял братика в страшном ДТП под Новосибирском.

Никита Манько

Теги: семьи ДТП больницы дети

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сегодня 14:11 Общество 0 Коммент.

Живую анаконду покажут в Новосибирске

сегодня 13:57 Общество 0 Коммент.

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сегодня 13:07 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 12:58 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 12:34 Общество 0 Коммент.

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06.09.2019 Общество 0 Коммент.

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

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21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

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19.07.2019 Культура 0 Коммент.

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В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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