Не пристёгнутая семья новосибирцев серьёзно пострадала в массовом ДТП

Фото предоставлено отделом пропаганды ГИБДД по Новосибирску

Водитель Nissana вылетел на встречку, после чего пять машин столкнулись по пути с «Родников»; семья перевозила полуторагодовалого ребёнка без автокресла.

Серьёзное ДТП с участием пяти машин парализовало путь в сторону «Родников» в час пик. Сегодня, 25 сентября в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области рассказали Сиб.фм подробности массового столкновения.

Nissan Wingroad ехал по улице Краузе со стороны «Родников», затем вылетел на встречную полосу и врезался в Toyota Carina. От удара Toyota по инерции врезалась в Volkswagen, который ударил Reno. В образовавшуюся «свалку» на скорости влетает Nissan Premierа, который от удара опрокинулся на бок.

В результате массового ДТП пострадали четыре человека: водитель Toyota Carina и семья из Nissan Wingroad – отец, мать и полуторагодовалый ребёнок, который ехал без автокресла.

На месте работают экипажи ГИБДД, инспекторы устанавливают все обстоятельства аварии и характер травм участников. Отряд пропаганды ГИБДД по Новосибирску напоминает, что ПДД требует пользоваться ремнями безопасности и перевозить детей в специальном удерживающем устройстве (автокресле).

Напомним, 15 сентября ребёнок впал в кому и потерял братика в страшном ДТП под Новосибирском.