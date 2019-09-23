Новосибирец заплатит 160 тысяч за сбитых им лосей

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Новосибирец заплатит 160 тысяч за сбитых им лосейРубрика: проиcшествия
26.09.2019 08:09
Фото с сайта Pixabay.com
Мужчина ехал по трассе и сбил двух лосей; от полученных травм животные скончались на месте.
Новосибирец поплатился кошельком за животных, сбитых на трассе в Центральной России.
Кировский суд города Новосибирска огласил решение об удовлетворении исковых требований Департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Вологодской области. Об этом сообщили на сайте суда.
По словам сотрудников правоохранительных органов, 30 мая 2018 мая на автодороге Вологда – Новая Ладога житель Новосибирской области на автомобиле Lexus RX наехал на двух лосей. Животные от полученных травм погибли.
По решению суда с сибиряка взыскали 160 тысяч рублей.
Напомним, 22 августа 2019 года водитель «Крузера» задавил гревшуюся на солнце собаку в Новосибирске.
Дарья Мелехова
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Фейковый сбор средств по делу Павла Устинова раскрыли в Новосибирске
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
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