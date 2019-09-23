Новосибирск: события 26 сентября

фото pixabay.com, архив Сиб.фм, музея октябрьского района и wikipedia.com

Редакция Сиб.фм по традиции рассказывает, что случится в Новосибирске сегодня, 26 сентября.

Эстафета поколений

В 10 часов утра на улице Нижегородской, 6 стартует форум “Эстафета поколений”.

“Проект направлен на поиск новых форм работы по сохранению исторического и трудового наследия среди молодого поколения, укрепление связи между поколениями, передачу опыта, возрождение понятия «наставничество». Поэтому большая часть мероприятий форума будет посвящена мастер-классам и тренингам, направленным на формирование необходимых для успешной реализации проекта навыкам и формам работы”, — сообщает пресс-служба правительства региона.

Все в поле

В это же время журналистов позвали на пресс-тур, показать, как идёт уборка хлеба в Черепановском районе.

Помоги делом

А на площади Ленина стартует 60-я донорская акция “Помоги делом”. Сдать кровь может любой желающий.

Как живём?

В 12 часов в пресс-центре ТАСС состоится пресс-конференция по теме “Демография”. Министр труда и соцразвития Новосибирской области расскажет о программах, которые реализуются на территории региона и о трудностях, которые возникают в их реализации.

Чего ждать от отопительного сезона

В 13 часов мэр Новосибирска встретится с журналистами, чтобы рассказать, как начинается в городе отопительный сезон и стоит ли ждать проблем. Следите за новостями.

Здоровый квест

В 14:30 школа № 128 на улице Вертковской, 2 приглашает на тематический урок здоровья в формате квеста.

День металлурга

В ДК “Прогресс” в 15 часов поздравят с профессиональным праздником и наградят лучших металлургов Новосибирска.

Монумент Славы

В 16:30 мэр Новосибирска проинспектирует ход работ по реконструкции Монумента Славы. Проект предусматривает комплексную реконструкцию. В перечне работ по реставрации памятника: ремонт пилонов, подпорных стенок, постаментов, клумб, скамеек. Кроме того, обновлению подлежат системы звукового обеспечения, освещения, электроснабжения, комплекс технических систем безопасности.

"МАДЭ ИН СССР"

В 17 часов в музее Октябрьского района откроется выставка “МАДЭ ИН СССР”. Посетителям расскажут, что внешнему виду товаров уделялось огромное внимание. В рамках новой выставки о промышленном дизайне "МАДЭ ИН СССР" Музей Октябрьского района "Закаменка" напомнит о самых известных советских дизайнерских решениях.