Новосибирск: события 26 сентября

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Новосибирск: события 26 сентябряРубрика: общество
26.09.2019 06:03
фото pixabay.com, архив Сиб.фм, музея октябрьского района и wikipedia.com
Редакция Сиб.фм по традиции рассказывает, что случится в Новосибирске сегодня, 26 сентября.
Эстафета поколений
В 10 часов утра на улице Нижегородской, 6 стартует форум “Эстафета поколений”.
“Проект направлен на поиск новых форм работы по сохранению исторического и трудового наследия среди молодого поколения, укрепление связи между поколениями, передачу опыта, возрождение понятия «наставничество». Поэтому большая часть мероприятий форума будет посвящена мастер-классам и тренингам, направленным на формирование необходимых для успешной реализации проекта навыкам и формам работы”, — сообщает пресс-служба правительства региона.
Все в поле
В это же время журналистов позвали на пресс-тур, показать, как идёт уборка хлеба в Черепановском районе.
Помоги делом
А на площади Ленина стартует 60-я донорская акция “Помоги делом”. Сдать кровь может любой желающий.
Как живём?
В 12 часов в пресс-центре ТАСС состоится пресс-конференция по теме “Демография”. Министр труда и соцразвития Новосибирской области расскажет о программах, которые реализуются на территории региона и о трудностях, которые возникают в их реализации.
Чего ждать от отопительного сезона
В 13 часов мэр Новосибирска встретится с журналистами, чтобы рассказать, как начинается в городе отопительный сезон и стоит ли ждать проблем. Следите за новостями.
Здоровый квест
В 14:30 школа № 128 на улице Вертковской, 2 приглашает на тематический урок здоровья в формате квеста.
День металлурга
В ДК “Прогресс” в 15 часов поздравят с профессиональным праздником и наградят лучших металлургов Новосибирска.
Монумент Славы
В 16:30 мэр Новосибирска проинспектирует ход работ по реконструкции Монумента Славы. Проект предусматривает комплексную реконструкцию. В перечне работ по реставрации памятника: ремонт пилонов, подпорных стенок, постаментов, клумб, скамеек. Кроме того, обновлению подлежат системы звукового обеспечения, освещения, электроснабжения, комплекс технических систем безопасности.
"МАДЭ ИН СССР"
В 17 часов в музее Октябрьского района откроется выставка “МАДЭ ИН СССР”. Посетителям расскажут, что внешнему виду товаров уделялось огромное внимание. В рамках новой выставки о промышленном дизайне "МАДЭ ИН СССР" Музей Октябрьского района "Закаменка" напомнит о самых известных советских дизайнерских решениях.
Татьяна Картавых
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Лента новостей
Стали известны подробности задержания директора психдиспансера под Новосибирском
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
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