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Новосибирская чиновница ответила за миллионные хищения с «айфоном»

Рубрика: общество

25.09.2019 13:43

Фото с сайта pixabay.com

Женщина признала вину в особо крупном мошенничестве и опять пошла работать бухгалтером; суд учёл компенсацию в четверть миллиона из кармана обвиняемой.

Бывшая бухгалтер «Новосибирского областного многофункционального центра прикладных квалификаций» Галина помогла возместить миллионные хищения и получила условный срок. Сегодня, 25 сентября, Дзержинский районный суд вынес приговор одной из фигуранток дела об особо крупном мошенничестве с деньгами минобразования региона.

Хищения в областном центре переподготовки кадров начались ещё в 2013 году, выяснили следователи. Согласно материалам дела, 51-летняя Галина перечисляла деньги на счета фиктивных организаций по указанию директора. 

С февраля 2013 по февраль 2016 года из бюджета центра были похищены более 8 миллионов, а с сентября 2015 года по апрель 2018 года организация лишилась более 3 миллионов рублей. Также в феврале 2018 года женщина решила поздравить начальницу с днём рождения, закупив вместе с коллегой iPhone 6 за 39,5 тысячи рублей из бюджета в качестве «оргтехники» для организации. Всего в уголовном деле оказались замешаны четыре сотрудницы центра, а общий ущерб составил более 11 миллионов рублей.

«Обвиняемая полностью признала вину, написала явку с повинной и активно способствовала расследованию преступлений в сфере коррупции. Женщина устроилась на работу бухгалтером и начала компенсировать ущерб, вернув более 260 тысяч рублей, а с учётом арестованных средств сумма возврата составила около миллиона рублей. Суд учёл состояние здоровья 51-летней женщины и положительные характеристики. Обвиняемая получила три с половиной года лишения свободы с испытательным сроком в три года», – сообщила Сиб.фм старший помощник прокурора Дзержинского района Олёна Носок. 

Ранее Сиб.фм писал о приговоре подельнице главного бухгалтера – обвиняемая участвовала в растрате на покупку «айфона» и получила полтора года лишения свободы условно. Новый директор центра Константин Романченко рассказал, как со свежей командой удалось спасти центр от банкротства, выплатить 80 % долга и выполнять требования минобразования по переподготовке 10 тысяч рабочих в год без нареканий. 

По данным прокуратуры Дзержинского района, помимо бухгалтера, две другие фигурантки дела уже были осуждены к условным срокам. Уголовное дело бывшего директора «Новосибирского областного многофункционального центра», которого осуждённые называли организатором всей схемы, ещё продолжает расследоваться.

Напомним, 13 сентября председателя общества инвалидов обвинили в коррупции под Новосибирском.

 

Никита Манько

Теги: образование суд подарки коррупция iPhone

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

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08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

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19.07.2019 Культура 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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