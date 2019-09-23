Новосибирский борец Роман Власов женился на чемпионке мира

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Новосибирский борец Роман Власов женился на чемпионке мираРубрика: общество
25.09.2019 13:16
фото группы «Федерация фехтования России» в соцсети «ВКонтакте»
Знаменитый новосибирец решился связать себя узами брака; его избранницей стала успешная шпажистка.
Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов женился на успешной шпажистке Виолетте Колобовой. Информация об этом появилась в официальной группе Федерации по фехтованию России в социальной сети «ВКонтакте».
«Поздравляем бронзового призёра Олимпийских игр, двукратную чемпионку мира по фехтованию на шпагах Виолетту Колобову и двукратного олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе Романа Власова с созданием семьи! Пусть ваш союз будет крепким, а в доме всегда царит любовь и взаимопонимание. Желаем долгой и счастливой совместной жизни!» – написано в сообщении группы.
Напомним, 17 сентября Роман Власов проиграл в 1/8 чемпионата мира в Нур-Султане.
Никита Минин
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