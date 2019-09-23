Новосибирский борец Роман Власов женился на чемпионке мира

фото группы «Федерация фехтования России» в соцсети «ВКонтакте»

Знаменитый новосибирец решился связать себя узами брака; его избранницей стала успешная шпажистка.

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов женился на успешной шпажистке Виолетте Колобовой. Информация об этом появилась в официальной группе Федерации по фехтованию России в социальной сети «ВКонтакте».

«Поздравляем бронзового призёра Олимпийских игр, двукратную чемпионку мира по фехтованию на шпагах Виолетту Колобову и двукратного олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе Романа Власова с созданием семьи! Пусть ваш союз будет крепким, а в доме всегда царит любовь и взаимопонимание. Желаем долгой и счастливой совместной жизни!» – написано в сообщении группы.

Напомним, 17 сентября Роман Власов проиграл в 1/8 чемпионата мира в Нур-Султане.