Новосибирцев пригласили оценить Volkswagen Polo Football Edition в эксклюзивном исполнении

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Немецкий производитель представил новую комплектацию одного из самых продаваемых автомобилей Европы; автомобиль в новой комплектации создан для побед.

«Автомир» – официальный дилер Volkswagen в Новосибирске, готов разделить новые победы с приверженцами немецкого бренда! Компания приглашает оценить новую комплектацию Volkswagen в эксклюзивном исполнении.

В рамках партнёрства с Российским футбольным союзом Volkswagen приготовил для российского рынка Polo в спецверсии Football Edition. От обычного седана его отличают яркие дизайнерские решения и расширенный список базового оснащения.

Стильный образ автомобиля подчёркивают чёрные 16-дюймовые колёсные диски, спойлер и корпуса зеркал заднего вида, окрашенные в тот же цвет. Облик гармонично дополняют фары головного света со сдвоенными рассеивателями и лампами H7 и хромированные детали экстерьера.

Бескомпромиссный характер автомобиля – это уверенность в том, что любые маршруты будут покорены. Volkswagen Polo в спецверсии получил мультифункциональное спортивное рулевое колесо, кожаную отделку рукояток коробки передач и стояночного тормоза, электростеклоподъёмники всех дверей с комфортным открыванием и защитой от защемления, центральный замок с дистанционным управлением и двумя складными радиоключами.

Предлагаемая линейка двигателей : 90 и 110 лошадиных сил в сочетании с пятиступенчатой механической коробкой, 110 лошадиных сил в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач или 125 лошадиных сил с семиступенчатым автоматом.

Для ценителей особого комфорта доступен пакет дополнительных опций, в который входят: датчики парковки спереди и сзади с визуальной и звуковой индикацией о препятствиях, а также электрообогрев лобового стекла. При заказе модификаций с двигателями 90 лошадиных сил или 110 лошадиных сил пакет можно дополнить автоматическим климат-контролем Climatronic с режимом рециркуляции. Увереннее чувствовать себя на дорогах поможет пакет «Безопасность». Дополнят приятные впечатления от покупки фирменные аксессуары: футбольный мяч «Cup», комбинированные салонные коврики и поддон в багажник.

Официальный дилер Volkswagen «Автомир», Петухова, 87.

тел. 8 (383) 312-08-86.

www.vw-avtomir-nsk.ru