Новосибирцы сняли запуск ракеты с Байконура

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Новосибирцы сняли запуск ракеты с БайконураРубрика: общество
25.09.2019 22:26
фото Василия Старажука и Игоря Исакова в социальной сети "ВКонтакте"
На кадрах запечатлён огненный хвост; символично, что фото сделаны в Академгородке на улице Терешковой.
Житель Новосибирска Василий Сторожук опубликовал на странице группы “Сообщество Академгородка I Новосибирск” в социальной сети “ВКонтакте” фотографии запуска ракеты-носителя “Союз-ФГ” с кораблём “Союз МС-15” с космодрома Байконур.
По словам подписчика группы, фото были сделаны 25 сентября 2019 года в районе 20:55 по новосибирскому времени.
По данным российских информагентств, сегодня с космодрома Байконур к МКС стартовала ракета-носитель «Союз-ФГ» с транспортным пилотируемым кораблём «Союз МС-15». На его борту находятся российский космонавт Олег Скрипочка, американский астронавт Джессика Меир и участник космического полета от Объединённых Арабских Эмиратов Хаззаа Аль Мансури.
Примечательно, что фотографии были сделаны в новосибирском Академгородке, который плотно связан с освоением космоса на улице, названной именем первой женщины космонавта Валентины Терешковой.
В сети с автором фото тут же поделились снимками из Караганды.
Напомним, в июле новосибирцы сняли, как над Новосибирском пролетел НЛО.
Татьяна Картавых
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