Новосибирцы стали реже болеть сифилисом, но чаще страдать психическими расстройствами

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Новосибирцы стали реже болеть сифилисом, но чаще страдать психическими расстройствамиРубрика: общество
25.09.2019 14:11
фото с сайта pixabay.com
Почти вдвое снизился показатель заболеваемости сифилисом в Новосибирской области с 2014 по 2018 годы; одновременно выросло число пациентов, вставших на учёт с психическими расстройствами.
Число пациентов с диагнозом «сифилис» в Новосибирской области за последние четыре года сократилось в 1,8 раза. Такие данные опубликовал Новосибирскстат.
По информации ведомства, снижение заболеваемости наблюдается по всем группам инфекций, передающихся половым путём. Почти в три раза меньше стало людей с гонококковой инфекцией, в полтора раза уменьшилось количество больных трихомоназом.
Однако есть и данные статистики со знаком минус. В регионе в 2018 году на учёт поставлены 3,7 тысячи пациентов с психическими расстройствами. По сравнению с 2014 годом новосибирцев с подобными диагнозами стало в 1,4 раза больше.
Напомним, 19 сентября Сиб.фм рассказывал, как психически больной сибиряк терроризировал односельчан.
Мария Машанова
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